Приватбанк може заблокувати рахунки клієнтів без пояснення причин

Такі повідомлення залишають користувачі банку на порталі «Мінфін».

«Арифметика ПБ: Подія 1.: На картці баланс + 1850 грн., робиться 2 платежа на суму 1500 грн на картку іншого банку. Баланс +350 грн. Приходить смс підтвердження від банку адресата про зарахування платежів. 240 грн списано розрахунком в магазині. Баланс +10. Подія 2. Через тиждень на цю картку перераховую 6000 грн. Приходить повідомлення: баланс 4700 грн. Звоню оператору: де 1300?» - йдеться в повідомленні.

Клієнтка зазначила, що жодних боргів не має. Платіж вона робила на 1500, в результаті з її картки зняли 1500 і ще заблокували 1300. Їх обіцяють повернути через 10 днів.

«Ситуація простими словами: банк задвоїв суму явно помилково. І не визнає цього, великодушно через 10 днів обіцяючи Вам віддати забрані у Вас просто так гроші! В моєму випадкові 1300, а могли бути і всі… і будь що… і Ви змушені просити банк повернути їх…? абсурд. А що робить банк, коли клієнт на 10 днів затримує кредит? Де Ваша, Банк, відповідальність — третій день мої гроші мені не повернуті? Як це просто так заблокували? Яка підстава, боргів немає!!! Це або шахрайство, або крадіжка! Хто дав право не давати людині користуватися її ж грошима! Остання операція в цьому банку. Гниль і дно. Фу», - обурюється клієнтка.

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