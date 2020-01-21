Однак навіть з урахуванням надбавок зарплата буде нижчою від середньої по Україні

Зарплати працівників бюджетної сфери в Україні зростуть

З початку 2020 року бюджетники стали заробляти більше, пише znaj.ua. У Кабінеті міністрів України заявили, що в цьому році середня зарплата має зрости на 10%.

Варто відзначити, що зростання зарплат працівників бюджетної сфери обумовлений підвищенням мінімальної заробітної плати.

Для порівняння у 2017 році мінімальна зарплата зросла з 1600 до 3200 грн, у 2018 - до 3723 грн, у 2019 - 4173 грн, а у 2020 - 4723 грн.

Крім того, надбавки у розмірі 10% для працівників сфери освіти стали обов'язковими. Ці гроші отримують, зокрема, класні керівники та завідувачі кабінетами.

За перевірку терадей вчителі отримують надбавку в 20%. Також додаткову суму в розмірі 10% отримують вчителі, які пропрацювали більше трьох років, понад 10 років - 20%, а 20 років - 30%.

Наприклад, вчитель без категорії зі стажем в три роки, з урахуванням всіх надбавок, отримає 5170 грн. Педагог вищої категорії зі стажем 20 років, отримає оклад у 6684 грн.

Також до 50% окладу або від 1723 до 2228 грн педагоги отримають, якщо будуть вести у 1,5 рази більше уроків. Таким чином, заробіток складе 7-10 тис. грн.

Подібна система стосується медсестер, лікарів. Їх зарплати у 1,5-2 рази більше окладу або до семи-дев'яти тис. грн.

Зазначені суми - це нижче, ніж середня реальна зарплата в Україні.

Проте в Кабміні кажуть, що з 2020 по 2022 рік сповільняться темпи зростання реальної зарплати українців.

Нагадаємо, в інтернеті з'явилося фото зарплатного табеля працівника шахти «Глибока» на Донбасі.

Знімок опублікували в групі «Донецьк без глянцю» з підписом «Звірки шахтарів ДНР», а блогер Necro Mancer поділився ним у своєму Twitter.

Згідно з поданим «документу», за 22 виходи шахтар отримав 4823 рубля, що становить майже 1658 гривень.

Раніше ми писали, що Кабмін прийняв постанову, яка змінює підхід до методики нарахування зарплат міністрам.

Так, мінімальний розмір посадового окладу становитиме два прожиткових мінімуму (станом на 1 січня 4204 грн.). Розміри окладів більше не будуть залежати від коефіцієнтів, а буду встановлюватися в гривнях.

Нагадаємо, українцям підвищать зарплати в 2020 році: хто і скільки буде отримувати.

Як повідомляла Politeka, Холодницький отримав $10 тисяч зарплати і втік у відпустку: гучні подробиці.

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