Державний ПриватБанк запідозрили у неправомірних діях після зникнення великої суми з рахунку

Свій негативний відгук на тематичному порталі Мінфін залишив незадоволений клієнт.

За його словами, зникнення $4 тисяч він випадково виявив в Приват24.

"26.12.2019 я зайшов через Приват24 в свій аккаунт і не знайшов грошей на своєму валютному рахунку, в сумі більше 4 тис дол. Відразу ж зателефонував на гарячу лінію і попросив перевірити, так як думав, що це якась помилка в Приват24. Але співробітник повідомив мені що гроші і правда були зняті через касу. Я звичайно ж був здивований. Далі я дізнаюся що на мій рахунок була відкрита додаткова картка без моєї присутності, але за моєю ж довіреностю, яка була засвідчена нотаріусом. Відповідно, я ніколи ні на кого не робив довіреність, не втрачав карток і документів. На питання, як це можливо, мені сказали що юристи Привату перевірили цю довіреність та підтвердили її легітимність. На прохання показати мені цю довіреність була відмова. (що дуже дивно, значить або в довіреності щось не так і Приват не хоче ставити під удар своїх юристів, або ж це й зробили працівники)", - повідомив клієнт деталі скандалу.

Він зазначив, що відразу ж написав заяву в поліцію, а через час з ним зв'язалися представники служби безпеки Приватбанку.

"У підсумку, представник служби безпеки задавав мені ряд питань, типу не втрачав я нічого, і не передавав я нікому ніяких даних, після чого сказав, що будуть з'ясовувати. З'ясовують вже третій тиждень. А на рахунок поліції, ви самі все чудово розумієте як у нас йдуть справи з поліцією. Справа вже третій тиждень лежить на одному місці. Повторюся знову, що ніколи не думав, що щось подібне може статися зі мною, і завжди був обережним у цих моментах. Не знаю що далі буде. Але знаю одне точно, що буду міняти банк. І тим хто прочитає, раджу робити те саме. Адже по-суті не застрахований ніхто!" - резюмував клієнт у своєму негативному відкликання.

"Ваш питання в роботі профільних фахівців. По ньому проводяться всі необхідні заходи для детального вивчення ситуації. За результатами з Вами зв'яжеться співробітник банку", - скромно відреагували на скаргу представник банку.

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