Державний ПриватБанк масово блокує рахунки простих українців, а додзвонитися за допомогою нереально

Як повідомляє Politeka, відповідний відгук на порталі «Мінфін» залишив незадоволений користувач.

«Тричі знімав гроші з приватівської картки в банкоматі за кордоном протягом п'яти днів. Тричі мою картку блокували – двічі розблокував і просив не блокувати. А в останній раз не можу додзвонитися в підтримку до них. Банк став суцільним дном як у системі, так і в обслуговуванні», - йдеться у зверненні.

Уточнимо, що в банку на сайті відповіли, що не зможуть допомогти клієнту, оскільки людина нібито надав недостатньо даних.

Як повідомлялося раніше, ПриватБанк запідозрили у неправомірних діях після зникнення великої суми з рахунку.

Свій негативний відгук на тематичному порталі Мінфін залишив незадоволений клієнт.

За його словами, зникнення $4 тисяч він випадково виявив в Приват24.

"26.12.2019 я зайшов через приват24 в свій аккаунт і не знайшов грошей на своєму валютному рахунку, в сумі більше 4 тис дол. Відразу ж зателефонував на гарячу лінію і попросив перевірити, так як думав, що це якась помилка в приват24. Але співробітник повідомив мені що гроші і правда були зняті через касу. Я звичайно ж був у подиві. Далі я дізнаюся що на мій рахунок була відкрита додаткова картка без моєї присутності, але за моєю ж довіреності, яка була засвідчена нотаріусом. Відповідно, я ніколи ні на кого не робив довіреність, не втрачав карток і документів. На питання, як це можливо, мені сказали що юристи Привату перевірили цю довіреність та підтвердили її легітимність. На прохання показати мені цю довіреність була відмова. (що дуже дивно, значить або в довіреності щось не так і Приват не хоче ставити під удар своїх юристів, або ж це й зробили працівники)", - повідомив клієнт деталі скандалу.

Як повідомляла Politeka, банкомати Приватбанку залишають українців без грошей.

Нагадаємо, що ПриватБанк звинуватили у крадіжці грошей, українці в розпачі: "прямо у відділенні...".

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