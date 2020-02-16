Курс валют в Україні 16 лютого підступно "заморозиться", однак гривня збирається із силами для фатального удару

Про це повідомляє Politeka з посиланням на прогноз Національного банку України.

Так, за 100 доларів потрібно буде віддати 2447,95 гривень. А за 100 європейських банкнот 2658,72 гривні.

Уточнюється, що до середини п'ятниці, 14 лютого, долар торгувався за курсом 2444,09 за 100 купюр.

Проте, вже на початку тижня, 17 лютого, вартість валюти принизиться. За 100 американських "вічнозелених" доведеться віддати 2444,7 гривень. А за 100 євро потрібно буде викласти 2649,44 гривні.

До цього ми попереджали про те, що китайський коронавірус обійдеться глобальній економіці в 280 мільярдів доларів у першому кварталі 2020 року.

Такий удар по світовій економіці буде першим за останні 11 років, адже безперервне зростання ВВП тривав з 2009 року або 43 кварталу. Про це повідомляють експерти Capital Economics.

"згідно з нашими прогнозами, вперше з 2009 року світовий ВВП не збільшиться в порівнянні з попереднім кварталом", - заявив економіст Capital Economics Саймон Макадам.

Також фахівець додає, що зупинять епідемію, а час, що залишився, світова економіка надолужить втрачене виробництво. В середині 2021 року ВВП достингет того рівня, на якому він і був би, якщо б не прийшла епідемія.

Нагадаємо, економіка втратить сотні мільярдів доларів з-за коронавіруса: такого не було з 2009 року.

Як повідомляла Politeka, Нацбанк змінив курс долара і євро, гривня йде в атаку: чого чекати українцям.

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