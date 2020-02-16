Курс валют в Україні 16 лютого підступно "заморозиться", однак гривня збирається із силами для фатального удару
Про це повідомляє Politeka з посиланням на прогноз Національного банку України.
Так, за 100 доларів потрібно буде віддати 2447,95 гривень. А за 100 європейських банкнот 2658,72 гривні.
Уточнюється, що до середини п'ятниці, 14 лютого, долар торгувався за курсом 2444,09 за 100 купюр.
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Проте, вже на початку тижня, 17 лютого, вартість валюти принизиться. За 100 американських "вічнозелених" доведеться віддати 2444,7 гривень. А за 100 євро потрібно буде викласти 2649,44 гривні.
До цього ми попереджали про те, що китайський коронавірус обійдеться глобальній економіці в 280 мільярдів доларів у першому кварталі 2020 року.
Такий удар по світовій економіці буде першим за останні 11 років, адже безперервне зростання ВВП тривав з 2009 року або 43 кварталу. Про це повідомляють експерти Capital Economics.
"згідно з нашими прогнозами, вперше з 2009 року світовий ВВП не збільшиться в порівнянні з попереднім кварталом", - заявив економіст Capital Economics Саймон Макадам.
Також фахівець додає, що зупинять епідемію, а час, що залишився, світова економіка надолужить втрачене виробництво. В середині 2021 року ВВП достингет того рівня, на якому він і був би, якщо б не прийшла епідемія.
Нагадаємо, економіка втратить сотні мільярдів доларів з-за коронавіруса: такого не було з 2009 року.
Як повідомляла Politeka, Нацбанк змінив курс долара і євро, гривня йде в атаку: чого чекати українцям.
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