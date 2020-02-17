Нацбанк відновив курс валют на понеділок, 17 лютого

Курс долара в понеділок очікується трохи нижче. Він складе 24,44 за одну одиницю. Курс євро в цей день очікується 26,49 за одну одиницю. Про це пише Politeka з посиланням на офіційний сайт регулятора.

Польський злотий в понеділок буде 6,23 за одну одиницю. А білоруський рубль оцінений в 11,12 за одну одиницю. За 10 російських рублів потрібно буде віддати 3,84 гривні.

А ось за 100 доларів 16 лютого, в неділю, потрібно було віддати 2447,95 гривень. А за 100 європейських банкнот 2658,72 гривні.

Раніше ми повідомляли, що несподіваний курс гривні по відношенню до долара змусив понервувати українців.

Як відомо, станом на ранок 10 лютого курс долара в державі коливався в районі 24-25 гривні.

Але в Києві, мабуть, вирішили продавати американську валюту по позахмарного курсом, яким можна довести українців до інфаркту.

зокрема, курйозна ситуація сталася на Троєщині в Києві.

На табло одного з місцевих обмінників жителі помітили дуже дивний курс долара. Українцям пропонували купити американську валюту по 84,65 гривень за 1$.

Користувачі в соціальних мережах жартують і припускають, що, ймовірно, сталася звичайна помилка і співробітники обмінника переплутали 84 з 24 гривнями.

Повідомлялося, що курс долара по відношенню до гривні закріпиться в діапазоні 24,3 – 24,85 грн/$.

Як стверджують експерти, припущення про падіння гривні не виправдалися.

"По-перше, на ринку було багато гривні після найбільшого в цьому році погашення облігацій держпозики (17 млрд) і нетипово великих відшкодувань ПДВ (17,7 млрд, частина – борги з 2019 року, що виникли із-за проблем з бюджетом). Це дозволяло експортерам продавати менше валютної виручки для фінансування витрат у гривні, а нерезидентам – не заводити в Україну валюту під покупку нових ОВДП.", - йдеться в матеріалі.

Нагадаємо, долар і євро чекає новий удар, курс валют зачаївся

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