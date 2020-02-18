Курс валют в Україні 18 лютого здивує всіх, гривня зміцніє настільки, щоб стримувати рухи долара і євро

Як повідомляє Politeka, про це свідчить прогноз Національного банку України.

Так, 100 доларів обійдуться в 2444,56 (-0,0014). А от з євро буде інша ситуація – за 100 купюр потрібно буде віддати 2649,54 (+0,0010).

А ось до середини понеділка, 17 лютого, 100 доларів торгувалися за 2444,92 грн.

Як повідомлялося раніше, експерти все частіше прогнозують прийдешній обвал гривні. Причому про це говорять вже не тільки економісти. Так, раніше ми писали про прогнозі для національної валюти від астролога Влада Росса.

За його прогнозом, великий ризик падіння гривні з'явиться, коли вибухне світова фінансова криза, тобто починаючи з жовтня. Тоді курс може обвалитися до 40 гривень за долллар.

Раніше повідомлялося, що глави українських фінансових підприємств назвали курс долара, який очікують до кінця 2020 року.

Відповідна інформація міститься у документі "Ділові очікування підприємств України" від Національного банку.

Там, зазначається, що середнє значення обмінного курсу в 2020 році очікується на рівні 27,43 гривень за долар.

Нагадаємо, курс долара знову здивує українців, прогнози різко змінилися.

Як повідомляла Politeka, долар і євро зірвалися з ланцюга, курс валют різко змінився: НБУ розкрив всі карти.

Також Politeka писала про долар по 40: стало відомо, коли впаде гривня, українцям радять купувати валюту.