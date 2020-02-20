Суми за газ, які українці побачать у платіжках за лютий, будуть відрізнятися від січневих

Оскільки сама ціна «НАК Нафтогаз» розраховується в залежності від результатів торгів на біржі в Нідерландах, і її вже назвали, то українці можуть самі зробити попередній розрахунок, пише UBR.

За новою методикою Кабінету Міністрів, за основу розрахунків береться середньоарифметичне значення індексу TTF (Day-Ahead і Weekend) за період з 1 по 22 лютого. Розрахунковий період ще не закінчився, але попередньо, згідно з інформацією учасників ринку, за підсумками з 1 по 17 лютого, середня ціна за газ склала 3 830 грн за тисячу куб. м без ПДВ.

У підсумку це приблизно 4 600 грн з ПДВ на додану вартість, що на 1 000 грн менше, ніж минулого місяця. Націнка газсбытов становить 2,5% від ціни за газ без ПДВ.

3 830 х 2,5% = 95,75 грн на 1 тис. куб. м газу.

Тариф за послуги транспортування магістральними газопроводами залишився без змін і дорівнює 124,16 грн за 1 000 куб. м газу (без ПДВ).

3 830 + 95,75 + 124,16 = 4 050 грн.

До отриманої суми потрібно додати ще 20% ПДВ, і, згідно з попередніми розрахунками, українці у своїх платіжках побачать ціну рівну приблизно 4,85-4.90 грн за 1 куб. м.

Це звичайно попередні розрахунки, так як в залежності від стрибків на біржі остаточна ціна може змінюватись. Проте лютнева ціна газу повинна бути приблизно на 17% нижче, в порівнянні з січневою в 5 868 грн за 1 000 куб. м.

Як відомо, українці почали отримувати по дві платіжки за газ з січня 2020 року, окремо – за спожитий газ і окремо – за його розподіл (доставку).

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