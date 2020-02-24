Курс долара в Україні падає, і в найближчі сім днів тенденція збережеться

Про це заявив старший аналітик Альпарі Вадим Иосуб, передає «Главред».

"Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 24,4 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 24,2/24,4 грн", - вважає аналітик.

Він зазначив, що курс долара стабілізувався біля позначки 24,5 грн. Виною всьому - мінімальні, інколи різноспрямовані на різних сегментах ринку щоденні коливання курсу, так і мінімальну його зміна за тиждень.

"Це свідчить, що курс намацав рівновагу поблизу поточних значень, і без серйозних змін внутрішніх або зовнішніх факторів, що впливають на нього, буде залишатися близько поточних рівнів", - додав він.

У той же час банкіри прогнозують збереження курсу гривні на рівні 24,3-24,8 грн/дол. в березні.

"На кінець лютого ми очікуємо курсовий коридор 24,30-24,70 і поки ми не бачимо тенденцій найближчим часом до девальвації або ревальвації. У березні можливе зростання пропозиції валюти з боку агроекспортеров у зв'язку з підготовкою до нового сезону, але регулятор буде намагатися раніше викуповувати надлишок валюти з ринку. Тому в березні ми очікуємо курсовий коридор 24,00-24,80 грн/дол", - сказав Ярослав Кабін директор департаменту казначейства одного з банків.

Зазначимо, що за минулий тиждень курс долара до гривні, встановлений НБУ, практично не змінився.

Так, з п'ятниці по п'ятницю офіційний курс долара США, встановлений НБУ, залишився поблизу 24,48 грн.

До цього ми попереджали про те, що китайський коронавірус обійдеться глобальній економіці в 280 мільярдів доларів у першому кварталі 2020 року.

Такий удар по світовій економіці буде першим за останні 11 років, адже безперервне зростання ВВП тривав з 2009 року або 43 кварталу.

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