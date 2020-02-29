За більш пізній вихід на пенсію працюючим українцям пенсійного віку доплачуватимуть понад 500 гривень щомісяця

Відповідне рішення Кабінет міністрів ухвалив на засіданні 26 лютого, а повідомив про нього сам прем'єр-міністр Олексій Гончарук в своєму Telegram-каналі, передає Politeka.

За словами глави Кабміну, рішення уряду - у випадку схвалення парламентом - дозволить підвищити надбавки 1380 пенсіонерам.

Як відомо, раніше Конституційний суд визнав неконституційними положення, які передбачали поетапне підвищення пенсійного віку для деяких категорій України. Тому в уряді вирішили мотивувати людей працювати довше по-іншому.

У 2028 році, щоб вийти на пенсію в 60 років, українці повинні мати 35 років підтвердженого трудового стажу.

У Верховній Раді лежить на розгляді законопроект, який повинен запустити обов'язковий накопичувальний рівень пенсії. Згідно з його положеннями, роботодавець повинен щомісяця відраховувати 2% від суми зарплати працівника, а сам працівник - ще 1% зі своєї зарплати на спеціальний персональний рахунок.

Раніше ми писали про те, що обіцяного підвищення пенсій з 1 березня може не відбутися. Неприємну для багатьох українців новину озвучили в Пенсійному фонді.

За словами прес-секретаря ПФУ Ганни Швець, для перерахунку виплат необхідна відповідна постанова Кабміну, в якій би прописувалися строки і порядок індексації.

«Має бути відповідне розпорядження Кабміну на цей рахунок, а його поки немає. ПФ вже подав всі розрахунки з Мінсоцполітики і воно повинне підготувати відповідний проект урядової постанови, в якому будуть прописані терміни і порядок перерахунку», - розповіла Швець.

Нагадаємо, перерахунок пенсій по-новому: «виплати підвищать, але пощастить тільки...».

Як повідомляла Politeka, підвищені виплати, перерахунок пенсій і не тільки: що зміниться в Україні з 1 березня.

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