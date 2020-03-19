Через збій у терміналах Приватбанку можуть постарадать клієнти
Про один з таких випадків пишуть на порталі «Мінфін».
Житель Запорізької області Олег Баглер розповів, що поповнив свій депозит через термінал самообслуговування на 4000грн, але стався збій. На екрані терміналу висвітилася напис — «Неможливо здійснити операцію. Будь ласка, зверніться за телефоном 3700».
«Я ледве додзвонився на номер. Дівчина в телефоні, запропонувала зарахувати мені мої 4000грн на мою карту універсальна, сказавши, що потім я сам зможу у себе в приват24 зарахувати ці гроші собі на депозит без втрати і без комісії. У підсумку — мене обдурили. Я тепер з вини банку втратив 40грн на рівному місці (1% від суми). З-за проблем з терміналом — я в підсумку постраждав. Хоча я думаю, що це не моя вина точно, і вже точно не я повинен за це розплачуватися. Тим більше, це в мене депозит», - обурюється клієнт.
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Він має намір закрити свій термінал після того, що сталося.
Зазначимо, у відповідь представник Приватбанку запросив додаткову інформацію про ситуацію, але інших пояснень не надав.
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