Клієнти Приватбанку масово страждають через обнулення кредитних лімітів без попередження

За кілька днів з'явилося більше десяти таких відгуків, повідомляє портал «Мінфін».

«Зменшили кредитний ліміт без попередження. І це під час карантину. «Спасибі» за «підтримку» і «розуміння»», - пише користувач з ніком ivanna1035.

І таких повідомлень чимало. При цьому наголошується, що кредитний ліміт обнуляють навіть клієнтів з доброю кредитною історією.

«Чому у мене прибрали кредитний ліміт? Повністю. Був 20 тис. Сьогодні вранці доступно 0 гривень. У мене ж ні однієї прострочення, все вчасно гашу і зараз не було у вашому банку боргів, хороша кредитна історія», — нарікає ще один клієнт Приватбанку.

Наголошується, що звернення в колл-центр банку або в приват24 ніяк не допомагає. Скрізь відповідають, що банку має право на зменшення іл обнулення кредитного ліміту.

Постраждалі від таких дій клієнти Приватбанку радять усім перевіряти кредитний ліміт перед будь покупкою.

При цьому в Приватбанку заявили, що такі заходи вживаються в інтересах клієнтів. Банк нібито не хоче, щоб позичальники брали кредити, які потім не зможуть виплатити.

«Розуміючи відповідальність за фінансове здоров'я клієнтів і відповідальність перед вкладниками, Приватбанк буде регулювати обсяги кредитної підтримки українців на рівні, який буде посильним для більшості позичальників», — пояснюють у фінустанові.

Наголошується, що розміри кредитних лімітів на карти і програм розстрочки будуть змінюватися з урахуванням економічної ситуації, кредитної історії позичальників та обсягів використання кредитних коштів протягом останніх 6 місяців. При цьому клієнтів про зміни обіцяють попереджати заздалегідь.

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