Курс долара стабілізується за умови, якщо Україна отримає новий транш від МВФ

Про це в коментарі журналістам розповів фінансовий аналітик Максим Пархоменко, передає РБК-Україна.

За словами експерта, ситуація на валютному ринку, в першу чергу, залежить від обсягу коштів, виділених Україні Міжнародним валютним фондом, а також швидкості прийняття цього рішення.

Максим Пархоменко також заявив, що нового траншу від МВФ вистачить для стабілізації вітчизняної економки.

"Зараз ясно, що виділення декларованих президентом 10 млрд доларів вистачить для стабілізації економіки", - озвучив свій прогноз аналітик.

Експерт додав, що в разі отримання Україною нового траншу від МВФ зниження курсу сповільниться і на валютному ринку, який переживає зараз не найкращі часи, настане стабілізація.

"У цей період ми зможемо спостерігати курс на рівні 28 гривень. Будь-яке зволікання і спекуляції будуть тиснути на курс далі", - резюмував він у спілкуванні з журналістами.

Раніше ми розповідали про те, що Кабінет міністрів поновив макропрогноз на 2020 рік. Зокрема, уряд заклав у прогнозі курс долара на позначці в 29,5 грн/$.

Також номінальний ВВП прогнозується на рівні 4 трлн грн, зростання інфляції - на рівні 2,9%, з 5,6% до 8,7%.

Рівень безробіття при цьому прогнозується на рівні 9,4 %, що на 1,3% більше, ніж у попередньому прогнозі, а середньомісячна зарплата орієнтовно складе 11 тисяч грн.

Нагадаємо, економіка втратить сотні мільярдів доларів через коронавірус: такого не було з 2009 року.

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