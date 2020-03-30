Курс долара стабілізується за умови, якщо Україна отримає новий транш від МВФ

Про це в коментарі журналістам розповів фінансовий аналітик Максим Пархоменко, передає РБК-Україна.

За словами експерта, ситуація на валютному ринку, в першу чергу, залежить від обсягу коштів, виділених Україні Міжнародним валютним фондом, а також швидкості прийняття цього рішення.

курс долара

Максим Пархоменко також заявив, що нового траншу від МВФ вистачить для стабілізації вітчизняної економки.

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"Зараз ясно, що виділення декларованих президентом 10 млрд доларів вистачить для стабілізації економіки", - озвучив свій прогноз аналітик.

Експерт додав, що в разі отримання Україною нового траншу від МВФ зниження курсу сповільниться і на валютному ринку, який переживає зараз не найкращі часи, настане стабілізація.

"У цей період ми зможемо спостерігати курс на рівні 28 гривень. Будь-яке зволікання і спекуляції будуть тиснути на курс далі", - резюмував він у спілкуванні з журналістами.

Раніше ми розповідали про те, що Кабінет міністрів поновив  макропрогноз на 2020 рік. Зокрема, уряд заклав у прогнозі курс долара на позначці в 29,5 грн/$.

Також номінальний ВВП прогнозується на рівні 4 трлн грн, зростання інфляції - на рівні 2,9%, з 5,6% до 8,7%.

Рівень безробіття при цьому прогнозується на рівні 9,4 %, що на 1,3% більше, ніж у попередньому прогнозі, а середньомісячна зарплата орієнтовно складе 11 тисяч грн.

Нагадаємо, економіка втратить сотні мільярдів доларів через коронавірус: такого не було з 2009 року.

Як повідомляла Politeka, Нацбанк змінив курс долара і євро, гривня йде в атаку: чого чекати українцям.

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