Українцям послабили норми карантина

Про це йдеться у рішенні Кабміну, яке було опубліковано 2 квітня.

Під час карантину дозволили:

продаж запчастин для транспортних засобів, у тому числі для тракторів та іншої с/г техніки;

продаж добового молодняку свійської птиці;

функціонування всіх видів фінансових установ, у тому числі ломбардів та кредитних спілок.

Також уряд опублікувало ряд рекомендацій. Серед них цілодобова робота аптек. Рітейлерам радять допускати відвідувачів в торгові зали, в розрахунку не більше одного відвідувача на 10 квадратних метрів площі, при цьому між людьми повинно дотримуватися растоние в 1,5 метра.

Раніше повідомлялося, що правоохоронці обмежують в'їзд і виїзд в містах і селах України в зв'язку з поширенням китайського вірусу.

Так, особливий транспортний режим запровадили по всій Чернівецькій області, яка є одним з лідерів поширення хвороби в Україні. Тепер на територію Буковини зможуть потрапити лише ті авто, які забезпечують життєдіяльність регіону. Людей туди будуть пускати тільки тих, хто там проживає.

В Сумській області перекрили в'їзди в село Козацьке, де зафіксовано вісім випадків зараження.

Заблоковано в'їзд і виїзд з райцентру Кам'янка Черкаської області - там днями виявили 28 випадків зараження.

Аналогічні заходи ввели в селі Тинне на Рівненщині, де захворіло 10 осіб, троє - померло.

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