Стало відомо, які категорії українців можуть розраховувати на виплати під час карантину
Про це пише РБК-Україна.
Варто відзначити, що виплати українці отримають перед великодніми святами. У Києві на фінансову допомогу можуть розраховувати близько 300 тисяч чоловік.
У КМДА зазначили, що по 300 гривень допомоги отримають різні категорії українців:
Масштабна НП в столиці: все в чорному диму, вогонь пожирає висотки одну за одною, відео
Мокра дружина Артура Пирожкова в купальнику вразила зовнішнім виглядом: "Який жах!"
50 гривень за долар: українців попередили про рекордний стрибок, "але буде і хороше"
З'явилося відео з палати, де лікарі рятують екс-коханого Наталки Корольової: "До сліз"
- пенсіонери без роботи, які одержують пенсії в розмірі менше двох прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність (менше 3276 грн),
- ті українці, які отримують державну соцдопомогу згідно ЗУ "ПРО державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю",
- кияни, що отримують соціальну допомогу за ЗУ "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю,
- люди, що отримують соціальну пенсію по ЗУ "Про пенсійне забезпечення",
- кияни, які отримують тимчасову соціальну допомогу від держави,
- непрацюючі особи, які досягли загального пенсійного віку, але не отримали право на пенсійну виплату,
- одержувачі соцдопомоги на дітей з різними важкими хворобами, але інвалідність яким не встановлено (важкі перинатальні ураження нервової системи, важкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологія, онкогематологічні захворювання, ДЦП, важкі психічні розлади, цукровий діабет I типу, гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, діти, які отримали важку травму і потребують трансплантації органів, діти, що потребують паліативної допомоги).
Крім цього, влада планує доплатити по 280 гривень жителям Києва, які отримують компенсацію за надання соцпослуг і непрацездатним киянам, які отримують виплати по догляду за особою з інвалідністю І або ІІ групи, з інвалідністю внаслідок психічного розладу.
За умови, якщо людині призначено допомогу по декількох категоріях, то йому перерахують виплату, але в більшому розмірі.
Варто відзначити, що ця виплата буде одноразовою та її можуть перерахувати на банківські пенсійні рахунки або відділення Укрпошти.
Нагадаємо, Антикризовий закон прийнятий: за що тепер не потрібно платити українцям, повний список поблажок.
Як повідомляла Politeka, карантин в Україні: оголошені нові правила для кредитів, депозитів й комуналки.
Також Politeka писала, що українцям підвищать субсидії через карантин: коли запрацює і кому пощастить.