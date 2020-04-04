Стало відомо, які категорії українців можуть розраховувати на виплати під час карантину

Про це пише РБК-Україна.

Варто відзначити, що виплати українці отримають перед великодніми святами. У Києві на фінансову допомогу можуть розраховувати близько 300 тисяч чоловік.

У КМДА зазначили, що по 300 гривень допомоги отримають різні категорії українців:

пенсіонери без роботи, які одержують пенсії в розмірі менше двох прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність (менше 3276 грн),

ті українці, які отримують державну соцдопомогу згідно ЗУ "ПРО державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю",

кияни, що отримують соціальну допомогу за ЗУ "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю,

люди, що отримують соціальну пенсію по ЗУ "Про пенсійне забезпечення",

кияни, які отримують тимчасову соціальну допомогу від держави,

непрацюючі особи, які досягли загального пенсійного віку, але не отримали право на пенсійну виплату,

одержувачі соцдопомоги на дітей з різними важкими хворобами, але інвалідність яким не встановлено (важкі перинатальні ураження нервової системи, важкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологія, онкогематологічні захворювання, ДЦП, важкі психічні розлади, цукровий діабет I типу, гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, діти, які отримали важку травму і потребують трансплантації органів, діти, що потребують паліативної допомоги).

Крім цього, влада планує доплатити по 280 гривень жителям Києва, які отримують компенсацію за надання соцпослуг і непрацездатним киянам, які отримують виплати по догляду за особою з інвалідністю І або ІІ групи, з інвалідністю внаслідок психічного розладу.

За умови, якщо людині призначено допомогу по декількох категоріях, то йому перерахують виплату, але в більшому розмірі.

Варто відзначити, що ця виплата буде одноразовою та її можуть перерахувати на банківські пенсійні рахунки або відділення Укрпошти.

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