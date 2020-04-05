Курс валют в Україні 5 квітня здивує всіх, долар і євро тимчасово «виведуть з гри» перед новим грандіозним падінням
Як повідомляє Politeka, про це свідчить прогноз НБУ.
Так, сто доларів обійдуться вам в 2759,62 гривні. А вже в понеділок, 6 квітня, вартість валюти впаде до 2737,3 грн (-22,3).
Приблизно такою ж буде ситуація і з курсом євро. Сьогодні він буде коштувати 3008,12 грн, а вже в понеділок цифри в обмінниках опустяться до 2956,01 грн (-52,11).
Більше того, стверджують в Національному банку, в останній день попередньої робочого тижня сто доларів торгувалися за 2736,09 гривень.
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Як повідомлялося раніше, єпидемия китайського вірусу серйозно вдарила по світовій економіці. Про це під час брифінгу заявила директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва.
За її словами, ситуація зі світовою економікою зараз набагато гірше, ніж у 2008-2009 роках.
Георгієва також попередила, що через пандемію китайського вірусу світова економіка майже зупинилася.
«Ми ніколи в історії МВФ не бачили, щоб світова економіка зупинилася. Ми в рецесії, вона набагато гірше, ніж глобальна економічна криза», - заявила глава МВФ під час брифінгу.
Як стверджує Крісталіна Георгієва, найбільше від наслідків небезпечного вірусу страждають країни, що розвиваються, оскільки у них «менше ресурсів для захисту від цього подвійного кризи кризи охорони здоров'я і економічного».
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