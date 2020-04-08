Курс долара, закладений у держбюджеті на 2020 рік, може виявитися занадто оптимістичним зважаючи нових обставин

Секретар комітету Верховної Ради з питань бюджету, народний депутат Володимир Цабаль спрогнозував новий курс, який буде, якщо карантин затягнеться. Про це пише РБК-Україна.

"Я скоріше погоджуся з тими експертами, які говорять, що 29 - це оптимістично. Якщо карантинні заходи будуть спрямовані в більш гнучкому та економічно виправданому напрямку. Тобто якщо ці заходи будуть дозволяти економіці працювати без порушення епідеміологічних норм, тоді 29-30 це може бути досить реальний курс", - підкреслив нардеп.

Також він назвав два головних чинники, які визначать подальший курс долара в Україні.

"Від того, наскільки сильно буде використовуватися НБУ для фінансування бюджету. Зараз виглядає так, що фінансування Нацбанком бюджету не збільшено. Там на рівні 40-42 млрд гривень залишилося. Це добре, це означає, що не буде додаткового навантаження на курс. А друге - від рівня зупинки економіки", - додав Цабаль.

Раніше повідомлялося, що глава Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва припустила, що економічна криза із-за пандемії "китайського" вірусу завдасть куди більшу шкоду, ніж глобальний "колапс" 2008 року.

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