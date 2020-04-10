Гривня після недовгого піднесення знову почала дешевшати

У п'ятницю, 10 квітня, українська валюта в обмінниках помітно подешевшає порівняно з попередніми банківськими днями. Про це свідчать найсвіжіші дані на сайті Національного банку України.

Так, курс гривні по відношенню до долара і євро впаде на 6 копійок.

Офіційні курси валют 10 квітня складуть:

– 100 доларів США – 2725,98 гривень (+0,0633 грн);

– 100 євро – 2963,82 гривень (+0,0620 грн).

На міжбанківському валютному ринку курс долара в продажу впав на 10 копійок і досяг 27,28 грн/долар, а в покупці опустився на 9 копійок до показника в 27,25 грн/долар. У свою чергу, курс євро на продажу зріс на 24 копійки – до 29,78 гривень за євро.

Раніше ми писали про те, що курс долара, закладений у держбюджеті на 2020 рік, може виявитися занадто оптимістичним зважаючи нових обставин. Секретар комітету Верховної Ради з питань бюджету, народний депутат Володимир Цабаль спрогнозував новий курс, який буде, якщо карантин затягнеться.

"Я скоріше погоджуся з тими експертами, які говорять, що 29 - це оптимістично. Якщо карантинні заходи будуть спрямовані в більш гнучкому та економічно виправданому напрямку. Тобто якщо ці заходи будуть дозволяти економіці працювати без порушення епідеміологічних норм, тоді 29-30 це може бути досить реальний курс", - підкреслив нардеп.

Нагадаємо, у Раді визнали, що прорахувалися з курсом, чого чекати в обмінниках.

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