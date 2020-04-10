Клієнти Приватбанку приголомшені появою незрозумілих заборгованостей

Про черговий інцидент на тематичному порталі Мінфін розповіла незадоволена клієнтка.

За її словами, ще в 2013 році вона отримала в Приватбанку кредитну картку з лімітом до 300 гривень, але через час кредит був обнулений.

"Я трохи користувалася їй, але в 2014 році кредит повністю обнулився. Є роздруківка. 2 роки тому банк почав розповідати мені, що я повинна їм купу грошей, зараз це близько 120 000 грн", - розповідає вона.

Клієнтка також зазначила, що деякі співробітники Приватбанку навіть пропонували їй "вирішити це питання" за певну плату.

"Не раз підходила до відділення, де мені пропонують «вирішити питання» за певну плату. 1 раз співробітник взагалі повів себе неадекватно (Одеса, вул. Успенська, 60) хамив і грубіянив, після моєї відмови оплачувати 7000. Дівчатка — оператори в цьому питанні не компетентні. Цікаво, це тільки по одеському регіону така некомпетентність чи скрізь? Кажуть, єдиний вихід — звернення до суду. Я вже на взводі, готова, але може є якийсь або ще варіант, хто в курсі, підкажіть?", - вона задалася питанням.

"Добрий вечір! Описана Вами ситуація вимагає ретельної перевірки. Дозвольте нам її провести. Дане питання вже розглядається фахівцями. Ми прагнемо вирішити його в найкоротші терміни. За результатом Вас проінформуємо. З повагою, ПриватБанк", - відреагував на скаргу представник банку.

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