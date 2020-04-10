Клієнти Приватбанку приголомшені появою незрозумілих заборгованостей
Про черговий інцидент на тематичному порталі Мінфін розповіла незадоволена клієнтка.
За її словами, ще в 2013 році вона отримала в Приватбанку кредитну картку з лімітом до 300 гривень, але через час кредит був обнулений.
"Я трохи користувалася їй, але в 2014 році кредит повністю обнулився. Є роздруківка. 2 роки тому банк почав розповідати мені, що я повинна їм купу грошей, зараз це близько 120 000 грн", - розповідає вона.
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Клієнтка також зазначила, що деякі співробітники Приватбанку навіть пропонували їй "вирішити це питання" за певну плату.
"Не раз підходила до відділення, де мені пропонують «вирішити питання» за певну плату. 1 раз співробітник взагалі повів себе неадекватно (Одеса, вул. Успенська, 60) хамив і грубіянив, після моєї відмови оплачувати 7000. Дівчатка — оператори в цьому питанні не компетентні. Цікаво, це тільки по одеському регіону така некомпетентність чи скрізь? Кажуть, єдиний вихід — звернення до суду. Я вже на взводі, готова, але може є якийсь або ще варіант, хто в курсі, підкажіть?", - вона задалася питанням.
"Добрий вечір! Описана Вами ситуація вимагає ретельної перевірки. Дозвольте нам її провести. Дане питання вже розглядається фахівцями. Ми прагнемо вирішити його в найкоротші терміни. За результатом Вас проінформуємо. З повагою, ПриватБанк", - відреагував на скаргу представник банку.
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