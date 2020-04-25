Карантин послаблять, термінова заява Шмигаля: коли українці підуть на роботу і запустять транспорт

Українські чиновники озвучили головні вимоги, виконання яких відкриє можливість до пом'якшення карантину.

Про це заявив глава Кабміну Денис Шмигаль.

«Стартова точка реалізації цього плану може наступити 11 травня за умови сприятливої епідемічної ситуації. Кожен етап має чіткі індикатори і залежить від динаміки розповсюдження захворювання. Урядова дорожня карта виходу з карантину дозволить зберегти життя українців і водночас поступово відновити економічну стабільність», - йдеться в повідомленні.

Так, перший крок називається «Контроль над розповсюдженням, доступність медичних ресурсів».

Другий крок називається «Зменшення випадків. Розвантаження медичної системи». Дозволяється побутове обслуговування населення, відновлення навчання випускних класів та підготовка до проведення ЗНО.

Третій крок – «Вивільнення медичної системи від хворих».

Четвертий етап носить назву «Повний контроль над вогнищами». Відновлюється робота всього метрополітену і наземного транспорту, ТРЦ, спортивних залів і фитнес-центрів, закладів громадського харчування.

Останній крок називається «Припинення внутрішньої передачі вірусу». Він передбачає скасування інших обмежень, крім тих, які встановлені місцевою владою.

Потрійний землетрус атакував Україну, які області опинилися під ударом: "Найсильніше постраждали..."

Українці відчули на собі підземні поштовхи, епіцентр яких був на території сусідньої Румунії.

Відомо, що перший поштовх був зафіксований сьогодні вночі, 25 квітня, близько 01:00.

Повідомляється, що поштовхи були зафіксовані в 1.04 по часу UTC (збігається з київським) в повіті Вранча. Осередок стихії залягав на глибині 23 кілометри.

Інформації про жертви в результаті землетрусів поки не надходило. Підземні поштовхи відчули на собі і жителі Одеської області.

За інформацією місцевих ЗМІ, найбільше постраждали жителі, які проживають на півдні регіону, в Буджаку. У Одесі підземні поштовхи помітили в основному мешканці багатоповерхових будівель.

Також є інформація, що в повіті Вранча фахівці зафіксували одразу три поштовху з магнітудою 4,72; 4,9 і 5,3.

Долар і євро готують прорив, попередження від НБУ: що буде з курсом валют

Курс валют в Україні 25 квітня різко зміниться, долар і євро різко не залишать гривні жодного шансу.

Про це йдеться у свіжому курсі валют від Національного банку.

Прогноз регулятора свідчить, що сьогодні сто доларів можна буде купити за 2714,41 гривню, хоча днем раніше валюта коштувала 2701,37 грн (+13,07).

Ще гірша ситуація буде складатися з курсом євро, який підніметься до 2933,06 гривень. В попередній банківський день він торгувався за 2913,83 грн (+19,23).

Крім того, в Національному банку уточнили, що до середини дня п'ятниці, 24 квітня, долар переступив позначку в 2714,86 грн за сто купюр.

Відразу штраф: на українських водіїв чекає новий удар, Рада прийняла радикальне рішення

В Україні скасували штрафні бали за порушення правил дорожнього руху.

На позачерговому засіданні парламенту в п'ятницю, 24 квітня, 302 нардепи проголосували за прийняття в цілому законопроекту №2809.

Закон передбачає внесення відповідних змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Документ покликаний усунути ситуацію, що виникла через попередні норм законодавства.

Зазначалося, що, згідно зі статтею 27 Купап, штрафні бали передують застосуванню адміністративного стягнення у вигляді штрафу. Проте в результаті виникла така ситуація, що порушники не несуть відповідальності за неодноразові порушення, росте почуття безкарності, а разом з ним і кількість порушень.

Нагадаємо, українець заощадив на масці і міцно за це поплатився.

Ще Рoliteka повідомляла, як водії розплачуються за порушення, кадри того, що відбувається.