Клієнтка Приватбанку поділилася обурливою історією про те, як з її картки раптово зникли гроші

Негативний відгук на роботу банку з'явився на сайті «Мінфін». Жінка розповіла про те, як з її картки списали гроші на загальну суму в 632 грн.

«Я клієнт Приватбанку дуже давно, обслуговуюся в банку і як фіз особа і як юр особа, обурена і дуже стурбована ситуацією. Фактично перебуваю в Харкові, в Дніпрі ніколи не була. Однак якимось «чудесним чином» за адресою Вашого відділення (адреса у м. Дніпро – прим. ред.) за допомогою системи LIQPAY були зняті чотири суми. 25.02.20 — 99 грн, 25.02.20 — 192,86 грн, 23.04.20 — 241,07 грн, 24.04.20 — 99 грн. Дивом вчора помітила в Приват24. Хто у Вас там хитрий і розумний сидить і списує потроху з людей гроші?», - поцікавилася українка.

Вона стурбована тим, що з такими темпами списування коштів «можна взагалі залишитися без грошей».

У свою чергу, представники Приватбанку повідомили, що вже подали заявки на оскарження цих списань.

«Банк, у якому проходили операції, зобов'язаний буде відповісти на наш запит. Ми зробимо все можливе, щоб вирішити Ваше питання в найближчі терміни», - написали у відповідь на скаргу жінки.

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