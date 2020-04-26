У травні в Україні проведуть індексацію пенсій, а також перерахують субсидії на неопалювальний сезон

Так, згідно з постановою уряду, з 1 травня буде здійснено індексаціїя пенсій із застосуванням коефіцієнта 1,11. Мінімальна надбавка до пенсії становитиме 100 грн, а мінімальний розмір пенсії для осіб, що відповідають вимогам щодо стажу, складе 2100 грн, пише "Апостроф".

Для українців, чия пенсія не перевищує 2100 гривень, урядом передбачена доплата. Ця компенсація надалі буде враховуватися і при інших перерахунках пенсій. На неї зможуть розраховувати жінки зі страховим стажем більше 30 років і чоловіки - не менше 35 років. Варто відзначити, підвищення пенсій відбудеться автоматично, і на картки пенсіонерів вже прийдуть нові суми. Те ж стосується і розносу пенсій співробітниками «Укрпошти».

Крім того, у травні проведуть перерахунок розміру субсидій на неопалювальний сезон. Такий перерахунок буде здійснено автоматично, одержувачам субсидій не потрібно буде відвідувати з цією метою органи соцзахисту.

Громадянам, які втратили роботу під час карантину, Кабмін дозволив оформляти субсидії без урахування минулої зарплати, а лише з розрахунку компенсації, одержуваної по системі соцстрахування. Для цього необхідно звернутися в Центр зайнятості і зареєструватися як безробітний. Якщо у інших членів сім'ї немає істотного доходу, то той заявник, хто втратив роботу, зможе розраховувати на отримання субсидії.

З приводу останнього, прем'єр-міністр Денис Шмигаль оголосив запуск експериментального проекту, який має полегшити процедуру оформлення статусу безробітного та отримання допомоги. Тепер українцям не потрібно в обов'язковому порядку особисто приходити в Центр зайнятості, а достатньо оформити все необхідне в онлайн-режимі через додаток "Дія".

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