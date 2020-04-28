ПриватБанк тепер по-особливому буде обслуговувати клієнтів

Як передає Politeka.net, про це інформує прес-служба націоналізованого банку.

Як відомо, сьогодні, 28 квітня, набув чинності закон "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення".

Тепер поповнити банківські картки (крім кредитних) через термінали самообслуговування "Приватбанку" без ідентифікації можна буде за умови, якщо сума не перевищує п'ять тисяч гривень.

Але в прес-службі заспокоїли і запевнили, що ці обмеження не будуть поширюватися на грошові перекази з картки на картку (р2р), оскільки власники карток вже раніше надали свої дані у банк під час їх оформлення.

"Якщо клієнт проходив ідентифікацію в банку, то додаткова ідентифікація буде не потрібна. Клієнту необхідно авторизуватися на карті або номером телефону в дистанційних каналах або пройти верифікацію по карті або за телефоном у співробітника відділення", – інформує прес-служба Приватбанку.

Також відомо, що обмеження до 5 тисяч буде діяти на відправку грошових переказів і внесення коштів на депозит. А ось для здійснення комунальних та податкових платежів, а також для погашення кредитів ідентифікація не потрібна.

У прес-службі також уточнили, що термінали самообслуговування "Приватбанку" не зможуть ідентифікувати клієнтів інших банків, які не відкривають свої бази. Тому, вони не зможуть провести платежі понад 5 тисяч гривень.

Нагадаємо, рахунки українців масово заганяють в мінус, важливе звернення Приватбанку: "Повинні чекати!".

Як повідомляла Politeka, зникнення грошей з рахунків українців, ПриватБанк зробив заяву: "Списані з вини...".

Також Politeka писала, що подвійне списання грошей з рахунків у Приватбанку, українці в розпачі: "Сказали, що не повернуть".