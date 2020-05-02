Україна без отримання чергового траншу від МВФ повинна буде піти на ризикований крок

МВФ жорстко відреагував на спробу внести зміни в законодавство з метою відставки глави НАБУ Артема Ситника. Це явно сигналізує про те, що тепер Фонд почав висувати Україні політичні вимоги для надання кредиту.

У той же час, Київ не має іншого вибору, адже у разі неотримання грошей від МВФ, держава буде змушена оголосити дефолт. Таку думку висловив Глава Комітету економістів України Андрій Новак журналістам видання Главред.

"Вимога Фонду не вносити зміни в законодавство про НАБУ і не змінювати його керівника – з розряду політичних. Це пояснюється тим, що антикорупційні органи, які повинні були почати масштабну війну проти корупції, хабарництва та схем в Україні, створювалися саме на умовах наших західних партнерів. Україна створила ці органи, але ефективність їх роботи поки що залишає бажати кращого", - зазначив експерт.

На думку аналітика, задекларовані Офісом президента плани, реалізація яких передбачає розрив відносин з Фондом не мають права на життя і не запобіжать економічному колапсу.

"Те, що ОПУ попросив Кабмін розробити план виживання України без кредитів МВФ, ще нічого не значить. Влада може готуватися до будь-яких сценаріїв, але без нової програми з МВФ Україні доведеться оголосити дефолт держбюджету і свою нездатність обслуговувати боргові зобов'язання", - вважає Новак.

Крім того, економіст попередив, що розрив з МВФ вплине і на фінансові відносини з іншими фінансовими донорами. Під питанням буде також і отримання Україною 2 мільярдів євро, які готовий виділити Євросоюз.

"Не буде програми з МВФ – з Україною практично ніхто працювати не буде. Причому під загрозою може опинитися навіть військова допомога – і фінансова, і матеріально-технічна і консультативна", - резюмував Новак.

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