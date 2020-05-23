У чому суть закону

Закон про банки, який охрестили "антиколомойським", вступив в силу 23 травня після публікації напередодні в газеті "Голос України". До цього його схвалила Верховна Рада і підписав президент

Нагадаємо, законопроект №2571-д "Про внесення змін у деякі законодавчі акти України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" прийняли в першому читанні ще 16 квітня. Після цього депутатами було подано понад 16 тисяч поправок, з яких комітет врахував тільки 300 технічних. При цьому, зміст законопроекту не змінилося.

Крім цього Рада прийняла закон про внесення змін до регламенту, щоб уникнути тривалого розгляду важливих законопроектів, які з тих чи інших причин блокуються правками.

У другому читанні закон прийняли 13 травня. Документ підтримали 270 парламентаріїв: 200 депутатів від "Слуги народу", 23 нардепа "Європейської солідарності". Також голосували депутати "Голоси", групи "Довіра" та позафракційні.

Даний закон вносить зміни в банківське законодавство, в тому числі, в судові розгляди навколо рішень НБУ. Закон стосується всіх банків, які збанкрутували внаслідок кризи 2014-2015 років.

Згідно "антиколомойского" закону, процеси виведення з ринку неплатоспроможних банків не можуть зупинятися судами, також заборонений арешт майна і грошей банку, який визнаний неплатоспроможним або щодо якого прийнято рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідації банку.

І ключовий момент, власне через який закон охрестили "антиколомойським" - колишні власники або власники банків, права яких були порушені незаконними рішеннями органів державної влади, зможуть отримати компенсацію тільки грошима. Тобто фактично виключена можливість повернення націоналізованого банку його колишньому власнику навіть у тому випадку, якщо буде доведено протиправність націоналізації.

Раніше ми повідомляли, прийняття закону про банки є важливим моментом для отримання траншу Міжнародного валютного фонду.

Попередньо, МВФ і Україна домовилися про кредит у розмірі 5 мільярдів доларів терміном на півтора року. Голова місії МВФ в Україні Іванна Владков Холлар заявила, що зазначені кошти будуть спрямовані на збереження платіжного балансу і підтримку бюджету.

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Як повідомляла Politeka, Зеленський пройшов перше випробування на посаді президента: "По-пацанськи".

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