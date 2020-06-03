Міненерго України хоче ввести нові правила для жителів країни

На думку Міністерства, зараз норми, що стосуються споживання газу без лічильників, занижені. Тому тепер пропонується, підвищити норматив і, таким чином, людям буде вигідніше встановлювати газові лічильники. Крім того, у кого немає приладів обліку будуть відмовляти в субсидії.

Крім того, планується ввести ще одне нововведення - при відключенні гарячої води, платити більше за газ, пише Обозреватель. Наприклад, влітку сім'я з трьох осіб повинна платити без лічильника за 15,6 кубометра газу. Або приблизно по 3,9 кубометра за тиждень.

Під час гідравлічних випробувань - норму на людину в місяць підвищать до 7,1 кубометра, а взимку - до 12 кубометрів. У результаті виходить, що за тиждень доведеться платити за 5,3 кубометра, а в сумі за місяць потрібно буде оплатити "зайві" 2,8 кубометра газу.

Фахівець у сфері ЖКГ Анатолій Копчун повідомив, що нормативи газу в Україні потрібно переглянути, але тільки за умови, якщо у всіх людей буде можливість поставити лічильник, ціна якого закладена в тарифі.

Як зазначив експерт, потрібно зробити усереднений аналіз споживання від Національної комісії у сферах енергетики та комунальних послуг і показати ці розрахунки.

При цьому у проєкті постанови Міненерго сьогодні посилаються лише на оцінки зацікавленої сторони (постачальника).

Нагадаємо, заступник міністра соцполітики Віталій Музиченко розкрив, як отримати субсидії безробітним українцям. Для початку потрібно стати на облік в Центр зайнятості, а далі звернутися в органи соцзахисту.

Як зазначив чиновник, при розрахунку субсидії будуть враховуватися лише розміри допомоги по безробіттю, а не отримана зарплата за півроку.

Нагадаємо, як зміняться тарифи на комуналку в Україні, офіційну заяву: «Підвищення в два рази».

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