На українців чекають важливі зміни

Кабінет міністрів збирається створити цільову програму Гарантованого мінімального доходу

Про те, як це позначиться на житті українець, йдеться в статті Економічної правди.

Наголошується, що програма покликана "ефективно допомагати бідним і вразливим домогосподарствам".

В нову допомогу будуть об'єднані окремі існуючі соціальні виплати, в тому числі допомога по безробіттю.

Суму гарантованого мінімального доходу збільшать порівняно з нинішніми мінімальними виплатами пенсіонерам і безробітним.

При цьому більш детальної інформації щодо гарантованого мінімального доходу поки немає. Відомо тільки, що Мінсоцполітики посилить перевірку одержувачів соціальних виплат для поліпшення її адресності.

Зазначимо, з початку карантину (17 березня) до червня безробітними в Україні стали майже 250 тисяч громадян.

У Нацбанку очікують, що пік рівня безробіття в Україні буде у другому кварталі. Він складе 11,5% від усього працездатного населення порівняно з 8,2% в 2019 році.

Нагадаємо, 3 червня, Верховна Рада прийняла Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення соціальних гарантій для окремих категорій осіб".

До малозахищеної категорії належать діти-сироти, пенсіонери старше 80 років, безробітні з малозабезпечених сімей. Крім того, цим законом збільшуються виплати при народженні дитини.

Згідно з документом, дітям-сиротам передбачено збільшення розміру виплат - з 2 до 2,5 прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, а на дітей з інвалідністю - до 3,5 прожиткового мінімуму.

Нагадаємо, у Кабміні терміново попередили українців, хто залишиться без грошей: «Додаткові виплати».

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