Українців попередили про зміну правил оплату за комуналку, оскільки через тиждень вступить рішення про запуск ринку газу

Про це йдеться в матеріалі Finance.

Так, з першого серпня буде запущений ринок газу для населення, в результаті чого кожен споживач зможе користуватися послугами постачальників, які вважає найбільш оптимальними для себе.

Його повинні були запустити ще кілька років тому, але рішення постійно переносили. Передбачається, що тариф на газ буде постійно змінюватися, а взимку він різко підскочить. Причиною цього є те, що регулювати ціни ніхто не буде. У випадку, якщо ціна буде явно завищена, українець зможе поскаржитися в Антимонопольний комітет.

Уточнюється, що регулювати ціну газу «Нафтогаз» більше не буде, в результаті чого цифри в платіжках будуть змінюватися в залежності від ситуації на ринку.

До цього ми розповідали, що в Україні взялися за боржників по комуналці з новою силою.

В Україні можуть продати будь-яке майно боржника. "З молотка" йдуть навіть поношені речі - футболки, посуд у тріщинах, джинси з дірками від ключів в області кишень, а ще квартири й машини.

Закон дозволяє забрати все "зайве" майно. Є невеликий "недоторканний список": одне ліжко-місце на людину, пара взуття, один холодильник на сім'ю. А все інше – від дірявих штанів до мобільного телефону – можна забрати у боржника і відправити на торги.

Нагадаємо, українців попередили про втрату житла через комуналки, що відбувається.

Також Politeka писала, що Різкий стрибок тарифів на комуналку, з'явилося термінова заява Мінфіну.