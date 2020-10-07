Нелегальний конвертаційний центр за час своєї роботи встиг організувати обіг коштів на більше ніж 15 млрд гривень

Про це інформує прес-центр СБУ.

Спецоперацію проводили за участі Державної служби фінансового моніторингу.

Як зазначили у прес-центрі, цей конвертаційний центр функціонував протягом 2019-2020 років, і до організації схеми причетні топ-посадовці Держприкордонслужби.

З допомогою центру тисячі підприємств, зокрема державних та комунальних, ухилялися від сплати податків в особливо великих розмірах.

Вони (топ-посадовці - ред.), зокрема, давали можливість замовникам оминати систему автоматизованого моніторингу оцінки ступенів ризику. Таким чином зловмисники отримали можливість використовувати вразливості інформаційно-телекомунікаційних систем ДПС і як наслідок – ухилятися від сплати податків.

В рамках обшуків силовики в офісах і місцях проживання фігурантів правоохоронці виявили понад 600 печаток фіктивних підприємств, офшорних компаній, нотаріусів, податкових органів, судів та органів місцевого самоврядування. Також виявлено установчі документи фіктивних підприємств, документацію щодо їх фінансово-господарської діяльності, довіреності, копії паспортів осіб (так званих «фунтів»), на яких здійснювалася реєстрація таких СГД, що підтверджують вчинення злочинів.

Цей конвертаційний центр, як підкреслюють у прес-центрі, був частиною більш глобального протиправного механізму формування сум податкового кредиту з ПДВ, який раніше блокувала Служба у ДПС.

В СБУ додали, що наразі слідчі дії тривають.

Раніше ми вже розповідали, як СБУ спільно з Офісом Генерального прокурора, Державною податковою службою та Держслужбою фінансового моніторингу провела спецоперацію з викриття і блокування у ДПС протиправного механізму формування сум податкового кредиту з ПДВ для суб’єктів господарювання.

За версією слідства, у період свого існування у 2019-2020 роках ця схема щомісяця завдавала державі збитків на понад 2 мільярди гривень.

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