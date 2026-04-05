Військовий експерт Олег Старіков пояснив, що через війну на Близькому Сході роль України на різко трансформувалась: ми не лише просимо допомоги, а й готові її надати з вигодою для себе, повідомляє Politeka.

Про це він розповів на «Інтерфакс-Україна».

«Ми спостерігаємо фундаментальну трансформацію ролі України на міжнародній арені. Ми перейшли від статусу держави, яка лише потребує допомоги, до статусу стратегічного безпекового партнера. Україна володіє унікальним, перевіреним у боях досвідом протидії російським, іранським дронам та масованим комбінованим повітряним загрозам. Цей досвід сьогодні є критично затребуваним у регіоні Перської затоки. Нещодавно президент сказав, що наші фахівці уже працюють у регіоні, надаючи експертизу та реальну підтримку у захисті від загроз. Ми не просто ділимося знаннями та досвідом, ми допомагаємо будувати стійкі системи захисту, що вже дає конкретний результат», – стверджує Олег Старіков.

За словами експерта, Україна демонструє здатність масштабувати виробництво під постійним тиском та миттєво оновлювати рішення під нові типи загроз, проявляючи адаптивність і швидкість. Наші технології, розповідає він, інтегрують радари, сенсори та софт у єдині платформи перехоплення, які є високоефективними у бойових умовах.

«Сталий інтерес партнерів до наших оборонних рішень є фундаментом для широкої економічної взаємодії. Україна сподівається, що країни Затоки візьмуть участь у відновленні, що будуть прямі інвестиції в українську економіку. Для України ця співпраця має чітку зворотну вигоду. Долучення фінансових ресурсів партнерів Затоки – це засоби ППО для захисту наших міст, нові ракети, додаткова броня і зброя», – пояснює Олег Старіков.

Україна сьогодні, підкреслює він, – це країна, яка не лише захищає себе, а й допомагає захищати світ, і наша присутність у регіоні Перської затоки – це не лише про технології, а про повагу до українського воїна та українського інженера, які отримали величезний досвід ведення бойових дій в умовах війн перехідного періоду. Розширення є міжнародних контактів на найвищому рівні, яке ми очікуємо найближчим часом, додає експерт, відкриває шлях до контрактів, що працюватимусь на нашу перемогу та спільну безпеку десятиліттями.

Як повідомляла Politeka, Мусієнко розповів, чому Лукашенко раптом почав готувати Білорусь до війни.

Також Politeka писала, що Тагієв заявив, що Іран – це велика загроза для людства, не тільки для США.