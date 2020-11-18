Міжнародний валютний фонд надасть Україні новий транш, гроші варто очікувати на початку наступного року
Про це в ефірі «Україна 24» розповів представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан, передає Politeka.
"Зараз йдеться про отримання одного траншу в кінці цього року або на початку наступного. Також до цього підв'язана макрофінансова допомога Євросоюзу, транш якого становить 600 млн євро", - зазначив він.
Водночас Мокан розповів, що майбутня співпраця з Міжнародним валютним фондом залежить від того, коли буде прийнятий бюджет на наступний рік. А ось розмови про те, що документ нібито під загрозою зриву, є неправдивими.
На "Новій пошті" гримить скандал з посилками, подробиці НП: "Виходить, вкрадена..."
Шалена Настя Волочкова без штанів зганьбилася фірмовим шпагатом на пляжі: "Теж крутиться"
Україна приголомшена кончиною скандальної зірки Х-Фактор: "Повірити не можу, що ти пішов так рано"
Українців розорять новою вимогою виходу на пенсію: "доведеться заплатити до 34 тис. гривень", кого торкнеться
Зараз, розповів чиновник, триває обговорення документа.
Чиновники з Національного банку розповіли громадянам, коли Україна отримає новий транш від Міжнародного валютного фонду
Про це розповів глава відомства Кирило Шевченко .
"Співпраця з Міжнародним валютним фондом дозволить і надалі виконувати зовнішні зобов'язання держави збільшити міжнародні резерви до 29-30 млрд дол. в наступні роки. Як і раніше, ми очікуємо надходження чергового траншу від МВФ вже в кінці цього року", - зазначив він.
Нагадавши, Україна отримає новий транш від МВФ, розкрито терміни
Як повідомляла Politeka, співпраця МВФ з Україною, новий глава НБУ попередив
Також Politeka писала, що Україні висунули жорсткий ультиматум для отримання нового траншу, Шмигаль проговорився.