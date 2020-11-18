Міжнародний валютний фонд надасть Україні новий транш, гроші варто очікувати на початку наступного року

Про це в ефірі «Україна 24» розповів представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан, передає Politeka.

"Зараз йдеться про отримання одного траншу в кінці цього року або на початку наступного. Також до цього підв'язана макрофінансова допомога Євросоюзу, транш якого становить 600 млн євро", - зазначив він.

Водночас Мокан розповів, що майбутня співпраця з Міжнародним валютним фондом залежить від того, коли буде прийнятий бюджет на наступний рік. А ось розмови про те, що документ нібито під загрозою зриву, є неправдивими.

Зараз, розповів чиновник, триває обговорення документа.

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"Співпраця з Міжнародним валютним фондом дозволить і надалі виконувати зовнішні зобов'язання держави збільшити міжнародні резерви до 29-30 млрд дол. в наступні роки. Як і раніше, ми очікуємо надходження чергового траншу від МВФ вже в кінці цього року", - зазначив він.

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