Ось ходиш музеями сучасного мистецтва, і душа радіє — виявляється, я в дитинстві не так вже погано малював!
– Алло! Це я в морг потрапив?
– Ні, поки тільки додзвонилися...
***
Чоловік у фуфайці, брудний, неголений, підходить до воза з гноєм, впрягається замість коня у віз і тягне. Тягне, падає в бруд, встає, знову тягне... З великими труднощами витягає воза на шосе і зупиняється перепочити. Повз на великій швидкості проїжджає Мерседес, гальмує, здає трохи назад. За кермом сидить дуже красива дівчина. Вона опускає скло й каже:
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Зірка "Кварталу 95" забула одягнути білизну під сміливе плаття: "Ого, яка красуня!"
– Dо уои ѕреак Еnglish?
Мужик з глибоким зітханням:
– Уеѕ I dо. А х@лі толку.
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Програма "Клуб мандрівників". Юрій Сенкевич:
– В Індії знайдений хлопчик, якого з дитинства виховували слони. Якби ви тільки бачили, як швидко і як спритно він тягає колоди без рук!..
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Викликає прапорщик до себе солдата і питає:
– Що це, Конопльов, у тебе прізвище таке наркотичне?
– Так я і сам не знаю, Гашиш Марихуанович.
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– Прикинь, зараз прямо перед офісом мене ледь не переїхали два бородатих мужика на чорному лексусі!
– Батюшки!
– Так, вони…
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Перші три дні батьківства були казкові: поздоровлення, обмивання. А потім... жінку виписали з пологового будинку...
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– Доктор, я вам так вдячний, словами не передати!
– Передайте грошима.
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Шеф своєму підлеглому:
– Іванов, Ви звільнені!
Іванов:
– Звільнений?!! Дивно, мені здавалося, що рабів продають…
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Вчора була на сповіді... І в кінці прозвучала несподівана фраза: — РОЗКАЖІТЬ ЩЕ!...
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Коли дружина сказала чоловікові, що купила нові чоботи: шкіряні, коричневі і з пряжкою, він і не підозрював, що це... три пари!
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– Цар-батюшка, дракон зголоднів!
– А що він їсть?
– Незайманих дівчат.
– Шкода тваринку, здохне він у нас...
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