Ось ходиш музеями сучасного мистецтва, і душа радіє — виявляється, я в дитинстві не так вже погано малював!

– Алло! Це я в морг потрапив?

– Ні, поки тільки додзвонилися...

***

Чоловік у фуфайці, брудний, неголений, підходить до воза з гноєм, впрягається замість коня у віз і тягне. Тягне, падає в бруд, встає, знову тягне... З великими труднощами витягає воза на шосе і зупиняється перепочити. Повз на великій швидкості проїжджає Мерседес, гальмує, здає трохи назад. За кермом сидить дуже красива дівчина. Вона опускає скло й каже:

– Dо уои ѕреак Еnglish?

Мужик з глибоким зітханням:

– Уеѕ I dо. А х@лі толку.

***

Програма "Клуб мандрівників". Юрій Сенкевич:

– В Індії знайдений хлопчик, якого з дитинства виховували слони. Якби ви тільки бачили, як швидко і як спритно він тягає колоди без рук!..

***

Викликає прапорщик до себе солдата і питає:

– Що це, Конопльов, у тебе прізвище таке наркотичне?

– Так я і сам не знаю, Гашиш Марихуанович.

***

– Прикинь, зараз прямо перед офісом мене ледь не переїхали два бородатих мужика на чорному лексусі!

– Батюшки!

– Так, вони…

***

Перші три дні батьківства були казкові: поздоровлення, обмивання. А потім... жінку виписали з пологового будинку...

***

– Доктор, я вам так вдячний, словами не передати!

– Передайте грошима.

***

Шеф своєму підлеглому:

– Іванов, Ви звільнені!

Іванов:

– Звільнений?!! Дивно, мені здавалося, що рабів продають…

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Вчора була на сповіді... І в кінці прозвучала несподівана фраза: — РОЗКАЖІТЬ ЩЕ!...

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Коли дружина сказала чоловікові, що купила нові чоботи: шкіряні, коричневі і з пряжкою, він і не підозрював, що це... три пари!

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– Цар-батюшка, дракон зголоднів!

– А що він їсть?

– Незайманих дівчат.

– Шкода тваринку, здохне він у нас...

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Нагадаємо, Путіна висміяли за «рожеві мрії» по Україні: «Кінь у кашкеті».

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