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Інженер, який довго не міг намалювати план евакуації, в результаті тупо підпалив будинок і став дивитися, звідки полізуть люди.
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У дітей в театральному буфеті поламалася психіка, коли вони побачили, як Дюймовочка бухає з кротом і цілується з ластівкою.
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- Дорогий! Скажи ще раз, будь ласка, мої три улюблених слова.
- Я тобі куплю ...
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Політики - вони, як голуби! Коли вони внизу - вони їдять у вас з рук, а коли злітають на гору - вони гадять вам на голову.
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– Альо, це військкомат?
– Так.
– А ви можете мене забрати тепер в армію?
– -Можемо, де ви знаходитесь?
– Я у в'язниці.
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У лікарні:
- Ким доводитеся хворому?
- Підписником...
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Пішов якось хіпі на роботу — тролейбуси водити. Ось пасажири їдуть, а він їм у динамік і каже:
– Піпл, проклацуйте ваші тікети! Непроклацаний тікет — це стрьомно, піпл. Це зменшує ваш прайс на десять юксів і веде до гнилого базару. А проклоцаний тікет — кльова відмазка від ментів, контри та іншого стрьому!
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– Скажіть, я отримаю за семестр «автомат»?
Викладач:
— Так! І чоботи в додачу!
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