Коли в телерекламі людина з посмішкою встає вранці з ліжка, бадьоро збирається і, весело наспівуючи, йде на роботу, внизу екрана повинен бути підпис: «Не намагайтеся це повторити! Трюк виконано професійним каскадером!»
Пацієнтка скаржиться лікареві:
- Доктор, коли я торкаюся ось тут, то дуже боляче. Що мені робити?
Лікар (задумливо):
- Хм... краще не чіпати.
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Іспит в сільськогосподарському:
- Ви директор радгоспу. І у вас знову неврожай. Які об'єктивні причини ви висунете в своє виправдання?
- Ну, погані погодні умови...
- А що-небудь переконливіше?
- Ну, забули посадити.
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- Чому ти ходиш по квартирі в одних трусах?
- У двох жарко.
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Від мавпи людині передалося три основних генетичних якості: бажання похохмити, бажання залізти вище і відсутність бажання працювати.
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Назва якої частини тіла не змінює свого значення при перестановці складів місцями?
Ряха.
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Виходить якось вранці мужик до своєї машини, а там на капоті цвяхом надряпано: «Пофарбуй машину, чувак!». Ну він, ясна річ, засмутився, а потім думає: - блін! адже правда, давно пора. Перефарбував. Машина — як новенька. Знову виходить, а на капоті знову напис: «О! Інша справа».
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В одеському університеті на екзамені з філософії професор задає студентам лише одне питання: «Чому?». Вищий бал отримав студент Яша. Він відповів: «"А чому б і ні?».
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Хорошу людину не в силах зіпсувати ні влада, ні гроші. Тому що якщо ви по-справжньому добра людина, у вас ніколи не буде ні того, ні іншого!
Нагадаємо, соратник президента осоромився дивною поведінкою: «Інопланетянин».
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