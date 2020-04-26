Якщо за карантин ви набрали кілька зайвих кілограмів - таки не поспішайте їх скидати. Найімовірніше, наступного року вони стануть у нагоді...

Оголошення в приймальній лікаря: "Просимо пацієнтів не обмінюватися симптомами. Це дуже ускладнює діагноз"

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- А якщо хтось буде порушувати пропускний режим, відкриваємо стрілянину без попередження.

- А як це допоможе в боротьбі з коронавірусом?

- З яким коронавірусом?

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Зараз авіакомпанії пишуть, що сподіваються на наше розуміння і підтримку у важкий час.

Хочеться запитати, а де ви були, коли моя валіза важив 23,1 кг?

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- Скажіть, чому у вас ціни в бізнес-клас і економ настільки різняться?

- Все просто. Перед зльотом пасажири бізнес-класу залишаються в кріслах, а економ - виходять і штовхають літак.

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- А що це ти про Машу сказав, що вона "безумно красива"?

– Ну, так, дівка без розуму, але гарна...

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Щоб ваше побачення в ресторані запам'яталося їй, просто нічого їй не замовляйте.

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У нас в країні величезна кількість видатних лідерів, які можуть витягнути державу на передові позиції у світі. Шкода, що вони зараз або в курилці, або перед монітором з пивом.

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– Чим сороконіжка відрізняється від жінки?

– У сороконіжки немає сорока пар туфель.

Нагадаємо, Азарова висміяли за вітання господаря Кремля.

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