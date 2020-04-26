Якщо за карантин ви набрали кілька зайвих кілограмів - таки не поспішайте їх скидати. Найімовірніше, наступного року вони стануть у нагоді...
Оголошення в приймальній лікаря: "Просимо пацієнтів не обмінюватися симптомами. Це дуже ускладнює діагноз"
***
- А якщо хтось буде порушувати пропускний режим, відкриваємо стрілянину без попередження.
- А як це допоможе в боротьбі з коронавірусом?
Шестирічний син Галкіна і Пугачової вразив недитячим вчинком: "Я ні про що не шкодую..."
Безсоромна Лорак показала топ своїх самих зухвалих нарядів: у мереживі, сіточці і без білизни
Удар долара, важлива заява Нацбанку і нові зарплати – головне за ніч
- З яким коронавірусом?
***
Зараз авіакомпанії пишуть, що сподіваються на наше розуміння і підтримку у важкий час.
Хочеться запитати, а де ви були, коли моя валіза важив 23,1 кг?
***
- Скажіть, чому у вас ціни в бізнес-клас і економ настільки різняться?
- Все просто. Перед зльотом пасажири бізнес-класу залишаються в кріслах, а економ - виходять і штовхають літак.
***
- А що це ти про Машу сказав, що вона "безумно красива"?
– Ну, так, дівка без розуму, але гарна...
***
Щоб ваше побачення в ресторані запам'яталося їй, просто нічого їй не замовляйте.
***
У нас в країні величезна кількість видатних лідерів, які можуть витягнути державу на передові позиції у світі. Шкода, що вони зараз або в курилці, або перед монітором з пивом.
***
– Чим сороконіжка відрізняється від жінки?
– У сороконіжки немає сорока пар туфель.
Нагадаємо, Азарова висміяли за вітання господаря Кремля.
Як повідомляла Politeka, Путін розсмішив росіян конфузом з Лукашенком.
Також Politeka писала, що Світоліна несподівано змінила ракетку на сковорідку.