Дружба - це коли приходиш із запізненням на півгодини, знаючи, що на тебе ніхто не образиться, і бачиш, що нікого ще і немає...

***

- Добра феє, я дуже хочу потрапити на бал.

- Добре, Попелюшко, на ось тобі 10 таблеток "Феназипама".

- А де ж карета, кучер, кришталеві черевички?

- Ти пий, пий. Все буде.

***

- Люба, а в тебе є якась еротична фантазія?

- Є.

- Розкажи.

- Я займаюся любов'ю під пальмами на екзотичному острові в тропічну ніч. Поруч шумить море, на небі величезні зірки. Пахне незнайомими травами. Від вина паморочиться голова...

- А я зверху чи знизу?

- А ти залишився вдома.

***

- Діду, люди кажуть, у вас гвинтівка є?

- Брешуть люди.

- Діду, люди кажуть, у вас кулемет є.

- Брешуть люди.

- Діду, люди кажуть, у вас гармата є.

- Брешуть люди.

- Діду, люди кажуть, у вас танк є.

- Брешуть люди.

- Діду, люди кажуть, у вас атомна бомба є.

- От чого нема, того нема.

***

Він вимагав форель на сніданок, але мати дала йому ляща...

***

Один депутат, збираючись на полювання на кабана, помилково взяв сигарети сина, і вже до обіду на лісовій галявині застрелив трьох жирафів і двох бегемотів...

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– І повір старому єврею, Фіма! Чим довше ти відкладаєш пошуки нареченої, тим більш сумнівним буде минуле твоєї дружини!

***

Дайте мені мільйон - і я зможу іншими очима поглянути на цей світ.

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Розглядається справа про наїзд. Адвокат:

- Громадяни судді, я хочу дати відвід прокурору у зв'язку з його особливою зацікавленістю. Мій підзахисний переїхав його минулого разу.

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