Дружба - це коли приходиш із запізненням на півгодини, знаючи, що на тебе ніхто не образиться, і бачиш, що нікого ще і немає...
***
- Добра феє, я дуже хочу потрапити на бал.
- Добре, Попелюшко, на ось тобі 10 таблеток "Феназипама".
- А де ж карета, кучер, кришталеві черевички?
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- Ти пий, пий. Все буде.
***
- Люба, а в тебе є якась еротична фантазія?
- Є.
- Розкажи.
- Я займаюся любов'ю під пальмами на екзотичному острові в тропічну ніч. Поруч шумить море, на небі величезні зірки. Пахне незнайомими травами. Від вина паморочиться голова...
- А я зверху чи знизу?
- А ти залишився вдома.
***
- Діду, люди кажуть, у вас гвинтівка є?
- Брешуть люди.
- Діду, люди кажуть, у вас кулемет є.
- Брешуть люди.
- Діду, люди кажуть, у вас гармата є.
- Брешуть люди.
- Діду, люди кажуть, у вас танк є.
- Брешуть люди.
- Діду, люди кажуть, у вас атомна бомба є.
- От чого нема, того нема.
***
Він вимагав форель на сніданок, але мати дала йому ляща...
***
Один депутат, збираючись на полювання на кабана, помилково взяв сигарети сина, і вже до обіду на лісовій галявині застрелив трьох жирафів і двох бегемотів...
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– І повір старому єврею, Фіма! Чим довше ти відкладаєш пошуки нареченої, тим більш сумнівним буде минуле твоєї дружини!
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Дайте мені мільйон - і я зможу іншими очима поглянути на цей світ.
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Розглядається справа про наїзд. Адвокат:
- Громадяни судді, я хочу дати відвід прокурору у зв'язку з його особливою зацікавленістю. Мій підзахисний переїхав його минулого разу.
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