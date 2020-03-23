Я дуже хороший кухар! Можу навішати локшину, заварити кашу, підлити масло
Солдат на постої. У відведеній йому кімнаті на полиці лежав великий шматок сала, який він з'їв. Приходить господар, не знаходить сала і питає солдата:
- Де воко?
- Кіт з'їв.
Господар бере кота на ваги. Вага кота виявляється приблизно рівною вазі зниклого сала.
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- Ну, сало є, а де кіт?
***
- Давай, просто посидимо мовчки? Тут так гарно, не хочу порушувати цю тишу...
- Молодий чоловіче, припиніть блазнювати і тягніть білет.
***
- Лєночко, які еротичні фантазії привертають тебе більше за інші?
- З усіх еротичних фантазій приваблює лише та, де я знімаю з себе весь одяг, лягаю на ліжко, вкриваюся ковдрою і сплю годин чотирнадцять.
***
- Ну, і як твоя нова дівчина в ліжку?
- Немає слів... Показала мені таке, що я раніше ніколи не робив!
- І що ж саме?
- Як заправляти підодіяльник!
***
- Життя стала якимось сірим, одноманітним, позбавленим смаку. Втратило всякий сенс.
- Ну, ось тут у мене віскі, ось тут ром, текіла є. З лаймом.
- Хороший ви психолог, душевний. Я до вас ще прийду.
***
- Олексій, можна просто Льоша.
- Акакій... Краще повністю.
***
Обмовка. Чоловік кричить дружині:
- Люба, не займай ванну, мені треба голому повити!
***
Клієнт в хімчистці запитує приймальницю:
- Коли буде готовий мій костюм?
- Через три дні.
- Чому так довго? Адже в рекламі сказано, що у вас чистять речі за 24 години...
- Цілком вірно, але ж у нас восьмигодинний робочий день!
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