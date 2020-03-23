Я дуже хороший кухар! Можу навішати локшину, заварити кашу, підлити масло

Солдат на постої. У відведеній йому кімнаті на полиці лежав великий шматок сала, який він з'їв. Приходить господар, не знаходить сала і питає солдата:

- Де воко?

- Кіт з'їв.

Господар бере кота на ваги. Вага кота виявляється приблизно рівною вазі зниклого сала.

- Ну, сало є, а де кіт?

***

- Давай, просто посидимо мовчки? Тут так гарно, не хочу порушувати цю тишу...

- Молодий чоловіче, припиніть блазнювати і тягніть білет.

***

- Лєночко, які еротичні фантазії привертають тебе більше за інші?

- З усіх еротичних фантазій приваблює лише та, де я знімаю з себе весь одяг, лягаю на ліжко, вкриваюся ковдрою і сплю годин чотирнадцять.

***

- Ну, і як твоя нова дівчина в ліжку?

- Немає слів... Показала мені таке, що я раніше ніколи не робив!

- І що ж саме?

- Як заправляти підодіяльник!

***

- Життя стала якимось сірим, одноманітним, позбавленим смаку. Втратило всякий сенс.

- Ну, ось тут у мене віскі, ось тут ром, текіла є. З лаймом.

- Хороший ви психолог, душевний. Я до вас ще прийду.

***

- Олексій, можна просто Льоша.

- Акакій... Краще повністю.

***

Обмовка. Чоловік кричить дружині:

- Люба, не займай ванну, мені треба голому повити!

***

Клієнт в хімчистці запитує приймальницю:

- Коли буде готовий мій костюм?

- Через три дні.

- Чому так довго? Адже в рекламі сказано, що у вас чистять речі за 24 години...

- Цілком вірно, але ж у нас восьмигодинний робочий день!

Він - Іпанський комментатор дома на карантині. Вона - його скоріше за все застрелить за 2 тижні) Gepostet von Тарас Шопа am Donnerstag, 19. März 2020

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