"Вихід на посадку" - говорила табличка на будівлі суду
У трамвайному депо п'яту добу намагаються увійти в колію після корпоративу
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В кабінеті у лікаря:
- Доктор, коли я розмовляю з дружиною, вона мене не бачить!
- Блін! Хто тут?
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- Яка твоя рідна мова?
- Не знаю!
- Ну, якою мовою ти думаєш?
- Я взагалі не думаю.
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У наші дні рядки "Ось милий мій поїхав, не повернеться, залишив тільки карточку свою" звучать не так вже й сумно.
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- Зрозумій, я не можу так більше жити, мені треба подумати. Мені треба час, мені треба відстань.
- Ти хочеш розрахувати швидкість?
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- Лікарю, в мене грип, що ви мені порадите?
- Тримайтеся від мене подалі!
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Найрозумнішою за всіх у російських політичних колах виявилася Людмила Путіна. Як не намагалася вона приховати радість і придушити посмішку, коли оголошували про розлучення, в її іскристих очах читалося: "Більше це не мій цирк і не моя мавпа".
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Раніше Дід Мороз приходив до дітей через димохід, а тепер - через домофон.
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- Навіщо потрібні дорожні знаки?
- Щоб у поліцейських був привід відібрати у водіїв грошові знаки.
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Сьогодні дуже просто зрозуміти, чи любиш ти дівчину чи ні. Якщо тобі її не вистачає більше, ніж твого смартфона, значить, це любов.
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Вчора отримав зарплату з обіцяною урядом надбавкою. Навіть банкомат зареготав.
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Семінар з філософії. Викладач пояснює різницю між матерією і свідомістю:
- Свідомість не володіє протяжністю. Нам не може прийти думка на 15 сантиметрів. І ми не можемо подумати на 2 кілограми!
Студент:
- А зметикувати на півлітра- запросто!
Нагадаємо, що голого Тарзана висміяли в мережі «діду, ви зовсім з глузду з'їхали».
Як повідомляла Politeka, стало відомо, що українці висміяли «патріотичні» пориви співачки-запроданки.
Також Politeka писала, що Світоліна несподівано проміняла ракетку на сковорідку.