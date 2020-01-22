Прийшов у відчай - а там вже все зайнято і черга стоїть

Путін розповів росіянам, що у них тепер є гіперпуперзвукова ракета, здатна вразити Америку. А про те, що у росіян зарплати і пенсії, здатні вразити Америку, - не розповів.

***

Чим старші діти, тим нижча ялинка у батьків.

***

Фонд боротьби з корупцією, заснований урядом, був розікрадений невстановленим колом осіб.

***

Стеження встановило, що об'єкт страждає манією переслідування.

***

Ось ви кажете, що мультики не впливають на життя. А багато хто досі їдять бутерброд з ковбасою вниз тільки тому, що в мультику один кіт сказав, що так смачніше...

***

Офіс. Дев'ять вечора. Два втомлених бухгалтера готують річний звіт. Один відривається від монітора і питає іншого:

– А скільки місяців у році?

– Га? Що?

– Місяців у році?..

– Десять...Без ПДВ...

***

Вони стояли і дивилися один на одного з подивом.

– Дожилася — подумала білочка.

– Допилася — подумала смерть.

***

– Хочу хом'яка.

– За ним треба доглядати, стежити, прибирати, регулярно годувати, міняти воду, грати з ним.

– Хочу стати хом'яком.

***

Прибиральниця просить у директора банку:

— Ви не могли б дати мені ключ від сховища, а то мені щодня доводиться по 20 хвилин возитися зі шпилькою, щоб відкрити і прибратися там?

***

Інструкція: "Заборонено розбирати пристрій. У ньому немає деталей, які міг би відремонтувати користувач". Виробник мене заінтригував. Практично провокує.

***

Один любитель жартів якось серед ночі послав своєму приятелеві термінову телеграму, в якій було сказано: "Я відчуваю себе чудово!" Через день він отримує посилку вагою 40 кілограмів, з неймовірними зусиллями затягує її додому і відкриває. Там він знаходить величезний камінь і записку: "Цей камінь упав у мене з душі, коли я отримав твою телеграму!"

***

Ревнивий чоловік дружині:

– А з Брюсом Віллісом ти б переспала за мільйон доларів?

Дружина:

– Переспала б, якщо б назбирала.

Нагадаємо, пропагандистку Симоньян довели до божевілля одним жартом, весь Кремль на вухах.

Як повідомляла Politeka, світові лідери висміяли Трампа перед самітом НАТО, конфуз потрапив у мережу.

Також Politeka писала, що п'яні «в мотлох» росіяни влаштували НП в аеропорту.