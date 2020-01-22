Прийшов у відчай - а там вже все зайнято і черга стоїть
Путін розповів росіянам, що у них тепер є гіперпуперзвукова ракета, здатна вразити Америку. А про те, що у росіян зарплати і пенсії, здатні вразити Америку, - не розповів.
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Чим старші діти, тим нижча ялинка у батьків.
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Екс-солістка «Серебро» показала груди без білизни: «розкрила шкіряний плащ і...»
Колишній чоловік Собчак приголомшив страшною заявою: «Руки зламали...»
Місцеві вибори в Києві: мешканці столиці зізналися, кого хочуть бачити мером – соцдослідження
Дружина Луценка після операцій вразила зовнішнім виглядом: тепер можна дізнатися тільки за паспортом
Фонд боротьби з корупцією, заснований урядом, був розікрадений невстановленим колом осіб.
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Стеження встановило, що об'єкт страждає манією переслідування.
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Ось ви кажете, що мультики не впливають на життя. А багато хто досі їдять бутерброд з ковбасою вниз тільки тому, що в мультику один кіт сказав, що так смачніше...
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Офіс. Дев'ять вечора. Два втомлених бухгалтера готують річний звіт. Один відривається від монітора і питає іншого:
– А скільки місяців у році?
– Га? Що?
– Місяців у році?..
– Десять...Без ПДВ...
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Вони стояли і дивилися один на одного з подивом.
– Дожилася — подумала білочка.
– Допилася — подумала смерть.
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– Хочу хом'яка.
– За ним треба доглядати, стежити, прибирати, регулярно годувати, міняти воду, грати з ним.
– Хочу стати хом'яком.
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Прибиральниця просить у директора банку:
— Ви не могли б дати мені ключ від сховища, а то мені щодня доводиться по 20 хвилин возитися зі шпилькою, щоб відкрити і прибратися там?
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Інструкція: "Заборонено розбирати пристрій. У ньому немає деталей, які міг би відремонтувати користувач". Виробник мене заінтригував. Практично провокує.
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Один любитель жартів якось серед ночі послав своєму приятелеві термінову телеграму, в якій було сказано: "Я відчуваю себе чудово!" Через день він отримує посилку вагою 40 кілограмів, з неймовірними зусиллями затягує її додому і відкриває. Там він знаходить величезний камінь і записку: "Цей камінь упав у мене з душі, коли я отримав твою телеграму!"
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Ревнивий чоловік дружині:
– А з Брюсом Віллісом ти б переспала за мільйон доларів?
Дружина:
– Переспала б, якщо б назбирала.
Нагадаємо, пропагандистку Симоньян довели до божевілля одним жартом, весь Кремль на вухах.
Як повідомляла Politeka, світові лідери висміяли Трампа перед самітом НАТО, конфуз потрапив у мережу.
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