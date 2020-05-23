Якщо писати шпаргалки на тисячних купюрах, то спроба викладача відібрати шпаргалку у студента - це вже здирництво
Вони їхали в трамваї, він дихав на скло, малював сердечка і посміхався. А вона тихо плакала. Ну не любить вона, коли їй малюють на окулярах.
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- Дівчино, з такою фігурою в Індії ви були б дуже навіть шановані, можна навіть сказати - священні.
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Приходить Рабинович до свого сусіда, і бачить на стіні репродукцію.
- Що це?
- Святе сімейство.
- А чому вони в одних простирадлах? Де у неї сукня? Де у нього костюм?
- У них не було такого одягу.
- А чому вони босоніж?
- У них не було взуття.
- Гм... В простирадлах, босоніж, а на фотографію таки грошей знайшли?
***
Адаптація приказок під 2020 рік.
Навіть яблуко від яблуні - падає на безпечну відстань.
На кожен роток - багатошарову хустку.
Любиш кататися - люби і пропуск пред'являти.
Кот у рукавичках мишей не зловить - зате нічого не порушує.
***
- Дівчино, ви заміжня?
- Та ні, я просто нафарбуватися не встигла.
***
– Милий, ти ж знаєш, що всі хвороби від нервів?
- Ну і що?!
- Мені здається, що ти перехвилювався, і у тебе сифіліс.
***
ДРУЖИНА: [дивиться «Планету мавп»] Це так безглуздо і не реалістично, що над людьми домінують тупі тварини
Я: [сиджу на підлозі бо моє місце на дивані зайняла кішка] хаха, ага
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Хлопчик, який погано розбирається в сторонах світу, дивиться, як восени птахи відлітають направо.
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- Люба, ти прекрасна, як ці квіти!
- А я думала, я прекрасна, як золотий браслет.
- Ні. Ти прекрасна, як ці квіти.
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Зміст деяких слів у наш час став збоченим настільки, що якщо людина говорить, що вона "розводить людей", в першу чергу думають, що вона аферист і кидала, в другу - що вона генний інженер, і тільки в третю - що працівник РАГСу.
Нагадаємо, влада влаштувала росіянам «подорож у часі».
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