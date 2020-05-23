Якщо писати шпаргалки на тисячних купюрах, то спроба викладача відібрати шпаргалку у студента - це вже здирництво

Вони їхали в трамваї, він дихав на скло, малював сердечка і посміхався. А вона тихо плакала. Ну не любить вона, коли їй малюють на окулярах.

***

- Дівчино, з такою фігурою в Індії ви були б дуже навіть шановані, можна навіть сказати - священні.

***

Приходить Рабинович до свого сусіда, і бачить на стіні репродукцію.

- Що це?

- Святе сімейство.

- А чому вони в одних простирадлах? Де у неї сукня? Де у нього костюм?

- У них не було такого одягу.

- А чому вони босоніж?

- У них не було взуття.

- Гм... В простирадлах, босоніж, а на фотографію таки грошей знайшли?

***

Адаптація приказок під 2020 рік.

Навіть яблуко від яблуні - падає на безпечну відстань.

На кожен роток - багатошарову хустку.

Любиш кататися - люби і пропуск пред'являти.

Кот у рукавичках мишей не зловить - зате нічого не порушує.

***

- Дівчино, ви заміжня?

- Та ні, я просто нафарбуватися не встигла.

***

– Милий, ти ж знаєш, що всі хвороби від нервів?

- Ну і що?!

- Мені здається, що ти перехвилювався, і у тебе сифіліс.

***

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Я: [сиджу на підлозі бо моє місце на дивані зайняла кішка] хаха, ага

***

Хлопчик, який погано розбирається в сторонах світу, дивиться, як восени птахи відлітають направо.

***

- Люба, ти прекрасна, як ці квіти!

- А я думала, я прекрасна, як золотий браслет.

- Ні. Ти прекрасна, як ці квіти.





***

Зміст деяких слів у наш час став збоченим настільки, що якщо людина говорить, що вона "розводить людей", в першу чергу думають, що вона аферист і кидала, в другу - що вона генний інженер, і тільки в третю - що працівник РАГСу.

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