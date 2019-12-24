В Бразилії створили рекламу презервативів з президентом Росії Володимиром Путіним
Як передає Politeka.net, відповідні фото опубліковані в Инстаграмі бразильської студії Studio Platinum.
"Деякі люди не повинні були народитися ніколи", - йдеться у підписі до знімків, а головним героєм став персонаж схожий на президента РФ.
У коментарях користувачі мережі захопилися таким артом і подякували Studio Platinum за виконану роботу.
"Оце жгуть! )))", Креативно!...Респект!!", "Креативна бразильська студія, молодці, процвітання вашому бізнесу", "Світове визнання буває різним", " Правильно. Вовин тато не вчасно гикнув - а тепер - ось...", - писали в мережі.
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Раніше президент Росії став обличчям на презервативах у Франції. Такі презервативи продаються у французьких аптеках.
Раніше ми повідомляли, що Володимир Путін осоромився на публіці з-за похабного анекдоту, який він розповів під час відкриття залізничної частини Кримського мосту.
Нагадаємо, Зеленський негайно звернувся до Путіна, на Донбасі сталося найстрашніше.
Як повідомляла Politeka, у Путіна немає шансів, план по знищенню вже готовий.
Також Politeka писала, що Путін готує нове вторгнення, смертоносна зброя вже на кордоні