В Бразилії створили рекламу презервативів з президентом Росії Володимиром Путіним 

Як передає Politeka.net, відповідні фото опубліковані в Инстаграмі бразильської студії Studio Platinum.

"Деякі люди не повинні були народитися ніколи", - йдеться у підписі до знімків, а  головним героєм став персонаж схожий на президента РФ.



У коментарях користувачі мережі захопилися таким артом і подякували Studio Platinum за виконану роботу. 

"Оце жгуть! )))", Креативно!...Респект!!", "Креативна бразильська студія, молодці, процвітання вашому бізнесу", "Світове визнання буває різним", " Правильно. Вовин тато не вчасно гикнув - а тепер - ось...", - писали в мережі.

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Художники цієї рекламної студії не вперше створюють подібну рекламу. У 2017 році головні ролі в цій серії виконували президент США Дональд Трамп і північнокорейський лідер Кім Чен Ин.
 


Раніше президент Росії став обличчям на презервативах у Франції. Такі презервативи продаються у французьких аптеках.

Раніше ми повідомляли, що Володимир Путін осоромився на публіці з-за похабного анекдоту, який він розповів під час відкриття залізничної частини Кримського мосту.

Нагадаємо, Зеленський негайно звернувся до Путіна, на Донбасі сталося найстрашніше.

Як повідомляла Politeka, у Путіна немає шансів, план по знищенню вже готовий.

Також Politeka писала, що Путін готує нове вторгнення, смертоносна зброя вже на кордоні