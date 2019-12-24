В Бразилії створили рекламу презервативів з президентом Росії Володимиром Путіним



Як передає Politeka.net, відповідні фото опубліковані в Инстаграмі бразильської студії Studio Platinum.



"Деякі люди не повинні були народитися ніколи", - йдеться у підписі до знімків, а головним героєм став персонаж схожий на президента РФ.









У коментарях користувачі мережі захопилися таким артом і подякували Studio Platinum за виконану роботу.



"Оце жгуть! )))", Креативно!...Респект!!", "Креативна бразильська студія, молодці, процвітання вашому бізнесу", "Світове визнання буває різним", " Правильно. Вовин тато не вчасно гикнув - а тепер - ось...", - писали в мережі.