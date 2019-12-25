Володимир Путін і Дональд Трамп стали жертвами для насмішок в соціальних мережах

Про це пише Politeka.net.

Президентів Сполучених Штатів і Росії вирішили висміяти напередодні новорічних свят.

Зокрема, Дональд Трамп і Володимир Путін стали героями свіжих фотожаб, на яких їх одягли у новорічні костюми.

На одному з фото Дональд Трамп сидить на колінах у Володимира Путіна і вимовляє фразу: "Хочу подарунок як в 2016 році". Автор фотожаби, мабуть, вирішив зробити відсилання до виборів президента США, на яких виграв саме Трамп.

Ще одна фотожаба присвячена скандалу з можливим оголошенням Дональду Трампу імпічменту. На ній президент США одягнений в костюм Санта Клауса і намагається вилізти з димоходу з табличкою "Імпічмент".

Раніше ми повідомляли про конфуз Володимира Путіна на публіці.

Приводом для появи їдких коментарів став зовнішній вигляд Володимира Путіна на вчорашній прес-конференції, яка проходила в Москві.

На курйозний момент звернув увагу політтехнолог і блогер Олексій Голобуцький, який також опублікував відповідний знімок.

"У Путіна була чергова Велика прес-конференція. Посидіти в кріслі і поспілкуватися з народом знову випустили оригінальну версію Путіна - судячи з того, що у нього знову, як і в Парижі, зачепило праву клешню", - йдеться у підписі до публікації.

Користувачі з гумором відреагували на знімок і припустили, що російського президента Володимира Путіна підкосила інсульт або хвороба Паркінсона.

Також ми розповідали про те, що президент РФ зганьбився перед камерами з вульгарним анекдотом. Конфуз стався під час відкриття Кримського мосту.

На курйозний інцидент звернув увагу політтехнолог і блогер Олексій Голобуцький.

"Путін сьогодні на прес-конференції в честь відкриття залізничного руху по Кримському мосту знову зневажливо пожартував. Здається, це вже повноцінна деменція: он застряг на темі сексу безвідносно до обставин, оточення, аудиторії...", - написав блогер

Нагадаємо, Зеленський негайно звернувся до Путіна, на Донбасі сталося найстрашніше.

Як повідомляла Politeka, у Путіна немає шансів, план по знищенню вже готовий.

Також Politeka писала, що Путін готує нове вторгнення, смертоносна зброя вже на кордоні