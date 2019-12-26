Колаборанти в кращих традиціях Радянського Союзу зустріли потяг "Санкт-Петербург - Севастополь"

Про це пише Politeka.net.

Як відомо, днями глава країни-агресора Володимир Путін приїхав до окупованого Криму, щоб відкрити залізничну частину так званого Кримського мосту.

Через деякий час з території Росії до анексованого Криму попрямував перший пасажирський поїзд, який, в свою чергу, порушує українське законодавство.

В окупованому Севастополі російський потяг зустрічали з оркестром і хором моряків. Не обійшлося і без неадекватних адептів Кремля, які відкрито підтримують військову агресію РФ.

Зокрема, на платформі одна з жінок демонстративно нафарбувала губи червоною помадою і почала цілувати потяг. На вокзалі пенсіонерка також охрестила жителів Севастополя "справжніми росіянами" і видала пропагандистську маячню в стилі Соловйова.

"Багатьом севастопольців не зрозуміти, мої золоті. Нікому не зрозуміти, ми як кремній Російської Імперії. Так що рівняйтеся на нас, любите Росію, не давайте можливості нікому її перемогти. Тільки тут, у Севастополі справжні росіяни", - видала фанатка Путіна.

"Тепер онуки мають повне право відмовляти бабулі в поцілунках", "Це вандалізм і прихована реклама косметичної фірми. А тітку в дурці недолікували", "Шкода, мороза ще немає. Так би прилипла і бігла до Петербурга", "Важка "наркоманія", "Ватостополь", "Герпес їй в допомогу", "Баба хоче чоловіка. Дайте бабці провідника,чи що.. буде його проводжати", "Святий поїзд! Канонізувати потрібно!", "Це лише ще одне підтвердження того, що заборона на участь у виборах пенсіонерів, які перебувають на повному державному утриманні, не така вже крамольна думка", "Вона без мозку", - пишуть користувачі в коментарях під публикацией.

Раніше ми повідомляли про те, що Володимир Путін безглуздо осоромився на льоду. У рамках Нічної хокейної ліги на Червоній площі влаштували традиційну показуху: команда Путіна змагалася зі збірною російських чиновників і олігархів.

Деякі користувачі припустили, що на лід випустили двійника президента Росії, а інші коментатори поглумилися і згадали червоний килим, на який у минулому році впав Володимир Путін.

"Який хокей? Він ледве пересуває ноги", "Дідові прогули на кладовищі ставлять, а вам би все іржати, як деменція з ключкою їздить!", "Де традиційний червоний килимок?", "Гра в піддавки", "В це раз всього 8 шайб забив, не розігрався", "Той випадок, коли боягуз грає в хокей...", "Це вже навіть не смішно. Усі тупо тримаються подалі...", "Чергова клоунада", "Так, дідок ледве тримається на ковзанах", "Тобто повний розсинхрон з реальністю. У країні ж*па, а він в хокей з ж*полизами?", "Пиня герой! Грав, не знімаючи памперса!", - жартують користувачі в коментарях під публікацією.

Нагадаємо, Зеленський негайно звернувся до Путіна, на Донбасі сталося найстрашніше.

Як повідомляла Politeka, у Путіна немає шансів, план по знищенню вже готовий.

Також Politeka писала, що Путін готує нове вторгнення, смертоносна зброя вже на кордоні