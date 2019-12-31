В мережі почалося бурхливе обговорення запропонованих змін у Трудовий кодекс

Так, користувач мережі Богдан Тицький розмістив фотожабу, на якій намальований середньовічний лев поруч зі святим, пише Рoliteka.net.

Святий вимовляє: "Ось візьми, твоя зарплата", а лев відповідає: "Це гілка!".

Таким чином висміюється тема того, що, якщо приймуть зміни - роботодавець може примусити свого підлеглого вийти на роботу в ніч або на вихідних і свята. Однак оплата в такі дні залишається колишньою.

На даний же момент українці працюють по вихідних за подвійну оплату.

Під постом Тицького почалося бурхливе обговорення:

"Трудовим договорам з нефіксованим робочим часом присвячується", "завжди веселило міркування про захист рабів в умовах феодальної системи :) а нічого що у нас олігархія, керована і асоційована з країною агресором?", "Але ж це фсьо - добре! Головне Пороха немає. Радіти треба", "Що-то на кшталт відродження кріпацтва", - нанписали користувачі мережі.

Нагадаємо, українцям розповіли про нові зміни в трудовому кодексі.

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов сказав - у новому законопроекті передбачена компенсація працівникові в разі його звільнення з ініціативи роботодавця.

«Роботодавець повинен виплатити грошову компенсацію, розмір якої залежить від строку попереднього співробітництва з працівником. А ще - працівник зможе звільнятися за власним бажанням без обов'язкового відпрацювання двох тижнів», - підкреслив міністр.

Раніше повідомлялося, що 17 грудня під Верховною Радою почалися акції протестів.

Мітинги проводилися щодо ринку землі, авто з єврономерами і законопроектів по Трудовому кодексу. Всього в районі Верховної Ради знаходлося кілька тисяч людей.

Головна з акцій - проти продажу землі. Закон вже прийнятий у першому читанні, і в цей день Аграрний комітет повинен підготувати правки до другого.

Раніше ми писали, що трудовий кодекс, який розробляється українською владою, полегшить життя роботодавцям, але створить ряд неприємностей найманим працівникам.

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