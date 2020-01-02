Аномально тепла зима у Москві встигла не тільки побити температурний рекорд, але і знайшла своє відображення у карикатурах

Так, росіяни жартують, що через тепло в мавзолеї прокинувся Ленін. Відповідна картинка з'явилася в блозі користувача Julius-ALF в Twitter, передає Politeka.

На малюнку вождь світового пролетаріату стоїть з двома валізами на тлі своєї «усипальниці» в центрі Москви.

«І відразу в еміграцію, в Швейцарію», «у мавзолеї більш гармонійно виглядають два вови», «Ховайте все і ховайтеся самі...», «У Москві через аномальне тепло не може заснути Медведєв», – жартують у коментарях користувачі.

Як зазначає російська преса, 18 грудня минулого року у Москві були побиті відразу два температурних рекорди. Вдень було зафіксовано 2,9 градуси вище нуля, що стало рекордом з 1956 року. До вечора стало ще тепліше. У результаті було побито температурний максимум, встановлений в позаминулому столітті – в 1886 році.

Судячи з прогнозу синоптиків на найближчі два тижні нового року, погода не принесе якихось особливих потрясінь. Температурний мінімум в цей час – 13 градусів морозу в ніч понеділка 13 січня. Так само температура коливатиметься від +2 днем максимум до мінус восьми градусів морозу вночі.

Не краща ситуація з погодою і в Україні. Відсутність снігу напередодні новорічних свят стала однією з головних тем жартів у соцмережах, причому природну аномалію висміюють не тільки анекдотами, але і смішними картинками.

На одній із фотожаб зображений чоловік у футболці та джинсах, який знемагає від неробства. Він сидить на гойдалці, вдома за столом і стоїть у дворі, відкидаючи тінь. «Водії снігозбиральних машин у Києві», – підписали знімок користувачі.

Нагадаємо, аномальна зима готує новий удар.

Як повідомляла Politeka, названий напій, який рятує від зимової депресії.

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