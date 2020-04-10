Повісив навігатор в машину. З чоловічим голосом. Тепер дружині і тещі є з ким сперечатися

– Де ти пропадав три дні?

– Був на курсах "Життя без матюків".

– Ааа... і як?

– Роздратований. Ідіть геть…

***

Якщо перукарні не відчиняться протягом місяця, то 90% блондинок зникнуть з лиця Землі!

***

В церкві.

– Грішила, дочко моя?

– Ох, грішила, батюшко!

– Каєшся?

— Каюсь, батюшко!

– Ну, цілуй розп'яття... та без язика!

***

Включаєш канадське ТБ: головна країна у світі — Канада. Вмикаєш американське ТБ: головна країна у світі – США. Вмикаєш німецьке ТБ: головна країна у світі — Німеччина. Вмикаєш російське ТБ: головна країна у світі — Україна.

***

- Як це сталося?

- Мене дружина кинула!

- Ну, не варто через це стрибати з 3-го поверху!

- Я не стрибав!

***

Мама підходить до сина і простягає йому фотографію:

- Синку ти повинен знати ... Це твій справжній батько.

- О Боже мій! Я дитина фотографії!

– Зараз я засуну свій вологий язик між цих піддатливих булок...

– Блін, Петрович, задовбав, жери швидше свій чізбургер, ми запізнюємося!

***

Мій робот пилосос тільки що випередив мене і зжер ту попкорніну яку я хотів підняти. Війна людей і машин вже почалася.

Нагадаємо, технологічний "тріумф" Путіна став посміховиськом на весь світ.

Як повідомляла Politeka, майбутнє росіян при Путіні показали однієї їдкою картинкою.

Також Politeka писала, що у РФ заборонили популярне слово і це не мат.