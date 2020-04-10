Повісив навігатор в машину. З чоловічим голосом. Тепер дружині і тещі є з ким сперечатися

–  Де ти пропадав три дні?

–  Був на курсах "Життя без матюків".

 –  Ааа... і як?

–  Роздратований. Ідіть геть…

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Якщо перукарні не відчиняться протягом місяця, то 90% блондинок зникнуть з лиця Землі!

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В церкві.

–  Грішила, дочко моя?

–  Ох, грішила, батюшко!

–  Каєшся?

— Каюсь, батюшко!

 –  Ну, цілуй розп'яття... та без язика!

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Включаєш канадське ТБ: головна країна у світі — Канада. Вмикаєш американське ТБ: головна країна у світі – США. Вмикаєш німецьке ТБ: головна країна у світі — Німеччина. Вмикаєш російське ТБ: головна країна у світі — Україна.

***

- Як це сталося?
- Мене дружина кинула!
- Ну, не варто через це стрибати з 3-го поверху!
- Я не стрибав!

***

Мама підходить до сина і простягає йому фотографію:
- Синку ти повинен знати ... Це твій справжній батько.
- О Боже мій! Я дитина фотографії!

– Зараз я засуну свій вологий язик між цих піддатливих булок...
– Блін, Петрович, задовбав, жери швидше свій чізбургер, ми запізнюємося!

***

Мій робот пилосос тільки що випередив мене і зжер ту попкорніну яку я хотів підняти. Війна людей і машин вже почалася.

Нагадаємо, технологічний "тріумф" Путіна став посміховиськом на весь світ.

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