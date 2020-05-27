Найнадійніші паролі у безграмотних людей

Цікаво, якщо піднятися до сусідів зверху і ввічливо попросити погладити коня, який у них там гарцює, запряжений у сани, - дозволять?

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Батько каже ледачому синові:

- Ну що це за життя - лежиш цілими днями на дивані, дивишся телек, дівок додому водиш, їси чіпси, п'єш пиво...

- Бать, я не зрозумів, ти оце зараз мене критикуєш чи заздриш?!

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Вчений в інтерв'ю газеті: "Всі мої міркування безглузді, якщо вони вирвані з контексту".

Наступного дня вийшла газета з заголовком "Вчений зізнався, що всі його міркування безглузді!"

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- Тату, а правда, що мене в капусті знайшли?

- Правда! А вчора - за гаражами. А позавчора - на зупинці. Досить горілку жерти, синку!

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Змушений повідомити, що всі мої концерти переносяться на часи, коли я стану знаменитим. Дякую за розуміння.

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У жінці спокійнісінько уживаються два таких несумісних поняття, як "погана дівоча пам'ять" і "я тобі, наволоч, цього ніколи не забуду".

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Суддя каже:

- Ви стверджуєте, що кидали в свою сусідку тільки помідорами?

- Так.

- Тоді як ви поясните рани на її тілі?

- Помідори були в банках!

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- Люся, я тебе прошу, спробуй менше лаятися матом.

- Я тобі шо, пе@рила якась, йопта?

- Ні, ти шестирічна дівчинка.

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Знову зі спального району крокую в кухонний район.

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Є люди, яким не довіряєш настільки, що після рукостискання перераховується пальці.

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В Олени були красиве довге волосся, струнка фігура і купальник тілесного кольору.

У Сергія була короткозорість і надто багата уява ...

Нагадаємо, Путін з опухлим лицем і зморшками налякав мережу.

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