Російський актор Михайло Єфремов висміяв путінських вояк новою сатиричною піснею, і навряд чи таке сподобається можновладцям
Артист вийшов на сцену в бронежилеті і шапці Чебурашки. Під мотив з пісеньки про цього казкового героя він виконав новий твір, в якому розповів про нелегку долю росгвардійця.
Відповідне відео з'явилося в Twitter користувача під ніком Nicolas Nemо Duroff, передає Politeka.
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У пісні йдеться про хлопчину з маленького містечка, який ходив п'яним на танці, оскільки «хто зараз не п'є». Але часи змінилися, він став «нацгвардяжкою», і тепер його «кожна ка**ка при зустрічі боляче б'є».
«Живу я в очікуванні фізичних страждань, я вдома в Мухо***ку так сильно не страждав. Мене будь-хто, як здрастє, схопить за зап'ястя за те, що я йому по морді дав».
У пісні він іронічно називає керівника Росгвардії Віктора Золотова «кращим у світі генералом», співає про те, що в екіпіровці росгвардійці схожі на космонавтів і черепашок-ніндзя одночасно.
«А той, хто руйнує скріпи на гроші Держдепу – зрадник, битка, мужеголубий», – іронізує Єфремов, потрясаючи чебурашчиними вухами.
«Більше сумно.... країна рабів і лизоблюдів ...», «Браво, Михайло!», «Виносячи за дужки неефективність режиму - нерозумно "висміювати" жорстку реакцію представників влади на агресивні жести з боку екзальтованих активістів», «Класно і в тему», – пишуть у коментарях.
Раніше ми писали про те, що на російському форумі Латвії з'явився мультик, який жорстко критикує «закордон», показуючи її, зокрема США, як гніздо розпусти і пороків.
Нагадаємо, Єфремов назвав переломний рік в історії Росії.
Як повідомляла Politeka, Єфремов без сорому припечатав росіян.
Також Politeka повідомляла, що українці висміяли боягузтво росіян під час мітингів у Москві.