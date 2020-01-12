Російський актор Михайло Єфремов висміяв путінських вояк новою сатиричною піснею, і навряд чи таке сподобається можновладцям

Артист вийшов на сцену в бронежилеті і шапці Чебурашки. Під мотив з пісеньки про цього казкового героя він виконав новий твір, в якому розповів про нелегку долю росгвардійця.

Відповідне відео з'явилося в Twitter користувача під ніком Nicolas Nemо Duroff, передає Politeka.

И смех и грех🤦‍♂️Ефремов опять годноту запилил👇

Что умеет русский человек это смеяться, когда другие бы на его месте уже снесли бы к херам всю власть.

А так да смешно. И грустно🤦‍♂️ pic.twitter.com/gwQbnD5eAU — Nicolas Nemо Duroff🇷🇴🇪🇪 (@nemodurov) January 9, 2020

У пісні йдеться про хлопчину з маленького містечка, який ходив п'яним на танці, оскільки «хто зараз не п'є». Але часи змінилися, він став «нацгвардяжкою», і тепер його «кожна ка**ка при зустрічі боляче б'є».

«Живу я в очікуванні фізичних страждань, я вдома в Мухо***ку так сильно не страждав. Мене будь-хто, як здрастє, схопить за зап'ястя за те, що я йому по морді дав».

У пісні він іронічно називає керівника Росгвардії Віктора Золотова «кращим у світі генералом», співає про те, що в екіпіровці росгвардійці схожі на космонавтів і черепашок-ніндзя одночасно.

«А той, хто руйнує скріпи на гроші Держдепу – зрадник, битка, мужеголубий», – іронізує Єфремов, потрясаючи чебурашчиними вухами.

«Більше сумно.... країна рабів і лизоблюдів ...», «Браво, Михайло!», «Виносячи за дужки неефективність режиму - нерозумно "висміювати" жорстку реакцію представників влади на агресивні жести з боку екзальтованих активістів», «Класно і в тему», – пишуть у коментарях.

Раніше ми писали про те, що на російському форумі Латвії з'явився мультик, який жорстко критикує «закордон», показуючи її, зокрема США, як гніздо розпусти і пороків.

Нагадаємо, Єфремов назвав переломний рік в історії Росії.

Як повідомляла Politeka, Єфремов без сорому припечатав росіян.

Також Politeka повідомляла, що українці висміяли боягузтво росіян під час мітингів у Москві.