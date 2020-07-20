Через рік будете з посмішкою згадувати всю цю двіжуху з вірусом. Ну, не всі з вас, звичайно

- Фу, ти курила?

- Але я ж курю електронні сигарети!

- Який жах, наче з пароваркою поцілувався!

***

- Вась, а чого твоя дівка така надута?

- А вона гумова...

***

Лікар виписує рецепт і каже:

- Таблетки приймати сім разів у день після їжі.

Пацієнт охає:

- Боже, та де я візьму стільки їжі!?

***

- Вибачте, а який тут пароль від вайфая?

- Це ж похорон!

- "Похорон" з маленької чи з великої?

***

- Одного разу мені вчителька за твір поставила двійку.

- Чому?

- Просто на тему "Як я провів літо?", я написав: "Дякую, добре!".

***

- Чого б такого з'їсти, щоб не погладшати?

- Подивися в холодильнику, там як раз цього багато.

- Чого?

- Нічого.

***

Дзвінок у двері. Дружина запитує:

- Це ти?

- Боюся, що я... - відповідає чоловік.

***

Прикольна зараз мода в молоді: голі щиколотки, а на шиї плед. Він, мабуть, потрібен, щоб вбирати соплі. Іншого пояснення я не знайшов.

***

- Громадянине, що за таблетки випали у вас з кишені?

- Це не моє! Ви мені їх і підкинули!

- Но-шпу?

***

Доведеться тепер опановувати корейську кухню. У нас залишилася морквина і собака.

***

- Що відрізняє жінку в розлюченому стані від ротвейлера?

- Правильно, губна помада.

***

- Мені не подобається, як ти мене ігноруєш!

- Скажи, як тебе ігнорувати, щоб тобі подобалося?

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