Через рік будете з посмішкою згадувати всю цю двіжуху з вірусом. Ну, не всі з вас, звичайно
- Фу, ти курила?
- Але я ж курю електронні сигарети!
- Який жах, наче з пароваркою поцілувався!
***
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- Вась, а чого твоя дівка така надута?
- А вона гумова...
***
Лікар виписує рецепт і каже:
- Таблетки приймати сім разів у день після їжі.
Пацієнт охає:
- Боже, та де я візьму стільки їжі!?
***
- Вибачте, а який тут пароль від вайфая?
- Це ж похорон!
- "Похорон" з маленької чи з великої?
***
- Одного разу мені вчителька за твір поставила двійку.
- Чому?
- Просто на тему "Як я провів літо?", я написав: "Дякую, добре!".
***
- Чого б такого з'їсти, щоб не погладшати?
- Подивися в холодильнику, там як раз цього багато.
- Чого?
- Нічого.
***
Дзвінок у двері. Дружина запитує:
- Це ти?
- Боюся, що я... - відповідає чоловік.
***
Прикольна зараз мода в молоді: голі щиколотки, а на шиї плед. Він, мабуть, потрібен, щоб вбирати соплі. Іншого пояснення я не знайшов.
***
- Громадянине, що за таблетки випали у вас з кишені?
- Це не моє! Ви мені їх і підкинули!
- Но-шпу?
***
Доведеться тепер опановувати корейську кухню. У нас залишилася морквина і собака.
***
- Що відрізняє жінку в розлюченому стані від ротвейлера?
- Правильно, губна помада.
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- Мені не подобається, як ти мене ігноруєш!
- Скажи, як тебе ігнорувати, щоб тобі подобалося?
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Нагадаємо, Путін налякав новою зовнішністю в Туреччині.
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